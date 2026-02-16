[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1527銘柄・下落1371銘柄（東証終値比）
2月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2987銘柄。東証終値比で上昇は1527銘柄、下落は1371銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが156銘柄、値下がりは65銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2673> 夢みつけ隊 250 +38（ +17.9%）
2位 <4570> 免疫生物研 1819 +194（ +11.9%）
3位 <2802> 味の素 5070 +522（ +11.5%）
4位 <4376> くふうカンパ 180 +17（ +10.4%）
5位 <2158> フロンテオ 985 +87（ +9.7%）
6位 <7033> ＭＳＯＬ 1350 +116（ +9.4%）
7位 <7047> ポート 2405 +147（ +6.5%）
8位 <4531> 有機薬 488 +29（ +6.3%）
9位 <8737> あかつき本社 713 +41（ +6.1%）
10位 <8783> ａｂｃ 260 +14（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6085> アーキテクツ 1250 -365（ -22.6%）
2位 <2109> ＤＭ三井製糖 3027 -468（ -13.4%）
3位 <5216> 倉元 179.5 -27.5（ -13.3%）
4位 <476A> 辻本郷ＩＴＣ 1798.7 -209.3（ -10.4%）
5位 <6291> エアーテック 1218 -125（ -9.3%）
6位 <5010> 日精蝋 238 -22（ -8.5%）
7位 <5310> 東洋炭素 5350 -490（ -8.4%）
8位 <6694> ズーム 610 -55（ -8.3%）
9位 <4651> サニックスＨ 207.2 -16.8（ -7.5%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 34.4 -2.6（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 5070 +522（ +11.5%）
2位 <7269> スズキ 2380.8 +31.3（ +1.3%）
3位 <8253> クレセゾン 4838.9 +61.9（ +1.3%）
4位 <6113> アマダ 2451.4 +29.9（ +1.2%）
5位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4026.4 +47.4（ +1.2%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1557.8 +16.8（ +1.1%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2676.7 +25.2（ +1.0%）
8位 <9147> ＮＸＨＤ 3606.1 +33.1（ +0.9%）
9位 <1803> 清水建 3247.9 +27.9（ +0.9%）
10位 <6841> 横河電 5134.2 +40.2（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9735> セコム 5830.9 -63.1（ -1.1%）
2位 <6504> 富士電機 11316 -109（ -1.0%）
3位 <4004> レゾナック 10390.5 -99.5（ -0.9%）
4位 <2801> キッコマン 1479.1 -10.9（ -0.7%）
5位 <9502> 中部電 2573.2 -18.3（ -0.7%）
6位 <6361> 荏原 5626.1 -35.9（ -0.6%）
7位 <2413> エムスリー 1628 -10.0（ -0.6%）
8位 <2501> サッポロＨＤ 1751 -10.0（ -0.6%）
9位 <9433> ＫＤＤＩ 2679 -14.5（ -0.5%）
10位 <4063> 信越化 5588.9 -29.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2673> 夢みつけ隊 250 +38（ +17.9%）
2位 <4570> 免疫生物研 1819 +194（ +11.9%）
3位 <2802> 味の素 5070 +522（ +11.5%）
4位 <4376> くふうカンパ 180 +17（ +10.4%）
5位 <2158> フロンテオ 985 +87（ +9.7%）
6位 <7033> ＭＳＯＬ 1350 +116（ +9.4%）
7位 <7047> ポート 2405 +147（ +6.5%）
8位 <4531> 有機薬 488 +29（ +6.3%）
9位 <8737> あかつき本社 713 +41（ +6.1%）
10位 <8783> ａｂｃ 260 +14（ +5.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6085> アーキテクツ 1250 -365（ -22.6%）
2位 <2109> ＤＭ三井製糖 3027 -468（ -13.4%）
3位 <5216> 倉元 179.5 -27.5（ -13.3%）
4位 <476A> 辻本郷ＩＴＣ 1798.7 -209.3（ -10.4%）
5位 <6291> エアーテック 1218 -125（ -9.3%）
6位 <5010> 日精蝋 238 -22（ -8.5%）
7位 <5310> 東洋炭素 5350 -490（ -8.4%）
8位 <6694> ズーム 610 -55（ -8.3%）
9位 <4651> サニックスＨ 207.2 -16.8（ -7.5%）
10位 <2134> 北浜ＣＰ 34.4 -2.6（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 5070 +522（ +11.5%）
2位 <7269> スズキ 2380.8 +31.3（ +1.3%）
3位 <8253> クレセゾン 4838.9 +61.9（ +1.3%）
4位 <6113> アマダ 2451.4 +29.9（ +1.2%）
5位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4026.4 +47.4（ +1.2%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1557.8 +16.8（ +1.1%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2676.7 +25.2（ +1.0%）
8位 <9147> ＮＸＨＤ 3606.1 +33.1（ +0.9%）
9位 <1803> 清水建 3247.9 +27.9（ +0.9%）
10位 <6841> 横河電 5134.2 +40.2（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9735> セコム 5830.9 -63.1（ -1.1%）
2位 <6504> 富士電機 11316 -109（ -1.0%）
3位 <4004> レゾナック 10390.5 -99.5（ -0.9%）
4位 <2801> キッコマン 1479.1 -10.9（ -0.7%）
5位 <9502> 中部電 2573.2 -18.3（ -0.7%）
6位 <6361> 荏原 5626.1 -35.9（ -0.6%）
7位 <2413> エムスリー 1628 -10.0（ -0.6%）
8位 <2501> サッポロＨＤ 1751 -10.0（ -0.6%）
9位 <9433> ＫＤＤＩ 2679 -14.5（ -0.5%）
10位 <4063> 信越化 5588.9 -29.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース