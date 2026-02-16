　2月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2987銘柄。東証終値比で上昇は1527銘柄、下落は1371銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが156銘柄、値下がりは65銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　250　　 +38（ +17.9%）
2位 <4570>　免疫生物研　　　　 1819　　+194（ +11.9%）
3位 <2802>　味の素　　　　　　 5070　　+522（ +11.5%）
4位 <4376>　くふうカンパ　　　　180　　 +17（ +10.4%）
5位 <2158>　フロンテオ　　　　　985　　 +87（　+9.7%）
6位 <7033>　ＭＳＯＬ　　　　　 1350　　+116（　+9.4%）
7位 <7047>　ポート　　　　　　 2405　　+147（　+6.5%）
8位 <4531>　有機薬　　　　　　　488　　 +29（　+6.3%）
9位 <8737>　あかつき本社　　　　713　　 +41（　+6.1%）
10位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　260　　 +14（　+5.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6085>　アーキテクツ　　　 1250　　-365（ -22.6%）
2位 <2109>　ＤＭ三井製糖　　　 3027　　-468（ -13.4%）
3位 <5216>　倉元　　　　　　　179.5　 -27.5（ -13.3%）
4位 <476A>　辻本郷ＩＴＣ　　 1798.7　-209.3（ -10.4%）
5位 <6291>　エアーテック　　　 1218　　-125（　-9.3%）
6位 <5010>　日精蝋　　　　　　　238　　 -22（　-8.5%）
7位 <5310>　東洋炭素　　　　　 5350　　-490（　-8.4%）
8位 <6694>　ズーム　　　　　　　610　　 -55（　-8.3%）
9位 <4651>　サニックスＨ　　　207.2　 -16.8（　-7.5%）
10位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 34.4　　-2.6（　-7.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 5070　　+522（ +11.5%）
2位 <7269>　スズキ　　　　　 2380.8　 +31.3（　+1.3%）
3位 <8253>　クレセゾン　　　 4838.9　 +61.9（　+1.3%）
4位 <6113>　アマダ　　　　　 2451.4　 +29.9（　+1.2%）
5位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 4026.4　 +47.4（　+1.2%）
6位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1557.8　 +16.8（　+1.1%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　 2676.7　 +25.2（　+1.0%）
8位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3606.1　 +33.1（　+0.9%）
9位 <1803>　清水建　　　　　 3247.9　 +27.9（　+0.9%）
10位 <6841>　横河電　　　　　 5134.2　 +40.2（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9735>　セコム　　　　　 5830.9　 -63.1（　-1.1%）
2位 <6504>　富士電機　　　　　11316　　-109（　-1.0%）
3位 <4004>　レゾナック　　　10390.5　 -99.5（　-0.9%）
4位 <2801>　キッコマン　　　 1479.1　 -10.9（　-0.7%）
5位 <9502>　中部電　　　　　 2573.2　 -18.3（　-0.7%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　 5626.1　 -35.9（　-0.6%）
7位 <2413>　エムスリー　　　　 1628　 -10.0（　-0.6%）
8位 <2501>　サッポロＨＤ　　　 1751　 -10.0（　-0.6%）
9位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2679　 -14.5（　-0.5%）
10位 <4063>　信越化　　　　　 5588.9　 -29.1（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

