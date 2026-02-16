MLB・ドジャースの春季キャンプに参加しているキム・ヘソン選手。連日ライブBPに参加し、チームメートである山本由伸投手や佐々木朗希投手と対戦しました。

山本投手との対戦では1度の見逃し三振も、残りの2打席ではライトへのヒットを記録。「彼は本当に素晴らしいピッチャーですし、以前からぜひ対戦してみたいと思っていましたので、実際に対戦する機会をいただけてとても良かったです」と振り返りながら、「変化球やスプリットなど球種も非常に多く、打席の中で打者にいろいろと考えさせる投手だと感じました。MVPクラスの選手と対戦できたことも、とても良い経験になりました」と語りました。

さらに佐々木投手を相手にした2打席では、ゴロとレフト方向へのヒット。空振りとされた新球種のスライダーについては「いい球でした」と驚きの様子を見せました。

キム・ヘソン選手は韓国代表としてWBCに出場予定。「韓国の英雄」と称されるキム・ハソン選手がケガのため出場辞退となりましたが、セカンドやショートでの起用の可能性については「まだ何も聞いていませんし、選手としては監督が任せてくれたところで全力を尽くすつもりです」と意気込みます。さらに「日本代表には素晴らしい投手がたくさんいますし、同じプールに入っていますので、日本のさまざまな投手と対戦できるのが楽しみです」と期待のコメント。現役引退も代表選出されたクレイトン・カーショー投手についても「対戦できる最後の機会になるかもしれませんので、勝ち進んで、ぜひ対戦するチャンスを得たいと思っています」と語りました。