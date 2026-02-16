2月15日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」では、MCの川島明さんの夢を叶える「巨人・丸佳浩選手とBBQプロジェクト完結編」が放送されました。

番組MCの川島さんと、巨人ロケレギュラーであるママタルト（大鶴肥満さん、檜原洋平さん）を交え、丸選手がチームメイトたちの驚愕の素顔を次々と明かしました。さらにスタジオゲストとして登場した元メジャーリーガーの澤村拓一さんがアーロン・ジャッジについて語りました。

■「リチャード選手のルーズすぎる生活」を丸選手がタレコミ2連発

チーム随一の巨体を誇るリチャード選手。丸選手から、その「ルーズすぎる私生活」を暴露！

「考えられないのが・・・試合が終わるとシャワーを浴びるのでバスタオルとかみんなそれぞれランドリーの袋に出して帰るわけです。リチャードは使い終わって濡れ濡れのバスタオルを、床に置いてある野球バッグの中に突っ込んだんですよ！なんの意図があって、やっているのか分からない！」

これに対し、春季キャンプで取材を受けたリチャード選手は「丸さんから絶対注意されるって分かってたので（濡れたタオルを）一旦隠そうと思って・・・しっかり見られてました。あの人視野が広いので」 と苦しい弁明。

さらになんとリチャード選手は、丸選手へ仕返しをしたそうです。

「おととい（キャンプ中の宿舎であるホテル内で）ピンポンダッシュしました。エレベーターを呼んでおいて、ピンポン押してエレベーターに走った！」しかも「これ丸さんまだ気づいてないんです！」という驚きの告白でした。

■プロ野球界屈指のゲーマー！丸佳浩選手の意外な一面

MCの川島さんが聞きたいこととして「いま何のゲームやってますか？」と質問すると、丸選手は遠征先ではサバイバルホラーゲーム『デッドバイデイライト』 などに熱中しているといいます。

巨人に移籍した初年度には「東京ドームのロッカールームにモニターを持ち込んだ」という驚きの伝説もある丸選手。

さらに、自身の能力値が反映される野球ゲームもプレイする丸選手。「自分はあまり使わないですね。三振ついてるんで、僕の能力値（笑）」 と自虐しつつも「7年連続ゴールデングラブとったんですけど（守備適性が）Aじゃなかった。何でだよとは思ってたんですけど最後はAになったんで、まあ許したろうかな」 と、一流選手ならではのプライドを覗かせました。

■澤村拓一さんが語る「アーロン・ジャッジ」

スタジオでは、たくろう・赤木さんが、ぜひ聞きたいという質問。「セ・パ両リーグ、MLBを経験した澤村さんが思う、一番スゴイと思ったバッターは？」とたずねると、MVP3度受賞のニューヨーク・ヤンキースに所属する「アーロン・ジャッジ」と即答。

そのスゴさについて澤村さんは 「デカすぎるんで、外野にブルペンがあるんですけど、ジャッジが2塁ランナーとして（セカンドベース上に）いても、すぐそこ（近く）にいるように見える」と圧倒的存在感を振りかえり「初めてヤンキース戦にピッチングした時は2回5奪三振無失点だったんですよ」とヤンキースとの初対決で好投を見せ、アーロン・ジャッジからも三振を奪ったという澤村さん。

その翌日には「翌日球場に行ったらアーロン・ジャッジから、すごくいいね、いいよ！みたいなジェスチャーが。通訳と『見たいま！？』」と会話したことを明かしました。

(2月15日放送 日本テレビ・サンデーPUSHスポーツを再構成)