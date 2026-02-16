日本テレビは１６日、都内の同局で定例社長記者会見を行った。同局系の「真相報道バンキシャ！」が１５日に番組の公式Ｘで同日の放送内容についての謝罪と訂正を行ったことを受け、同局の担当者が一連の騒動に言及した。

同局は１５日の放送で、衆議院選挙の比例代表・北海道ブロックで当選した自民党の村木汀氏を取り上げたが、放送後、自民党広報部長の鈴木貴子氏が自身のＸで「選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました。その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」と指摘していた。

これを受け、番組のＸで「村木さんは比例代表単独候補ですので、名前の入ったタスキはしないのが通常の運用でした。こちらの認識不足で、あたかも村木さんが『当選する可能性は低いと思っていたから名前の入っているタスキをしていなかった』との印象を与えるような紹介をしてしまいました。村木さんはじめ、関係の皆さまにおわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした」と謝罪していた。

１６日の会見で同局の担当者は「昨日の放送内容で、今回の選挙で当選した新人議員の企画の中で、タスキの運用について番組側の認識が一部不足していたことが分かりました」と改めて報告。「放送の原稿の流れで、タスキをかけていないというのが、比例順位の下位であることで当選できないと思っていたからと誤解を招く流れになっていた」とした。

さらに、鈴木氏からの「指摘で覚知を致しました」といい、「非常に速く対応するべきとＸ上での発信がよいと判断した。鈴木本部長からはご理解をいただいております。当事者の村木様には、ご本人に直接おわびする方向で今準備を致しております」と話した。