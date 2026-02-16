お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が14日に放送されたフジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）の2時間半スペシャルにゲスト出演。1年前に知ったという“驚きの事実”を明かした。

この日はお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）と山根良顕（49）、そして矢作をゲストに迎え、有吉弘行（51）、生野陽子アナウンサー（41）の5人で東京・大田区の糀谷付近をおさんぽ。蒲田のとんかつ店に入った時だった。

キャベツにかけるドレッシングを何にするかという話から山根が「俺ね、黒酢いこうかな」と発言。これに驚いた一同だったが、ここで矢作が「黒酢って一番最初食べた時ってすげぇまずくなかった？」と苦笑いで口にした。

「わ〜！と思ったよ、最初、俺。途中から凄いおいしくなったけど。黒酢酢豚なんてないじゃん、子供のころ」という矢作。ここから話が広がり、田中が「分かります。（幼少期に）食べてなかったものってね…。ジャスミン茶も最初飲んだ時に“え？何これ”ってなった。だってちっちゃいころなかったじゃん、ジャスミン茶」と最初の違和感を回想した。

矢作は「ジャスミン茶、最初からおいしい」とこれについては反論したが、田中は「いやいやいや、俺、最初“何このお茶”ってなったよ」とさらに反論。有吉が「さんぴん茶ってジャスミン茶？」と沖縄で親しまれるジャスミン茶の一種「さんぴん茶」を持ち出すと、田中は「そうそうそう。そうです」と認めた。

だが、この2人のやりとりに矢作はピクッ。「だから俺、好きなんだ…さんぴん茶…」とさんぴん茶がジャスミン茶の一種であることを初めて知り、「あれジャスミン茶なの？俺知らなかった。うめぇな！って。あれジャスミン茶だからうまいのか…。あっそう！知らなかった…」と驚いた。

そして、矢作は「あれも最近知ったんだけど。意外と“当たり前じゃん”って言われるかもしれないけど、何人か知らないやつね。俺が最近知ったやつ、1年前ぐらいに」とし、「枝豆って大豆だって知らなかった」と打ち明けた。

これには有吉らも「あぁ〜！」と妙に納得。矢作は「それ、初めて。本当に1年前に（知った）。枝豆って大豆なの？って。だって違うじゃん、（見た目が）全然」とし、「みんなは（ロケなどを通じて）いろいろ知ってるからさ、知ってるだろうけどさ。知らないんだよ、みんな。俺も知らなかったけど」と話していた。