2月15日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第6話が放送された。美濃攻略のため犬山城を落城させたい織田信長（小栗旬）の命を受けた藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）が、犬山城に近い鵜沼城の城主、大沢次郎左衛門（松尾諭）を織田方に寝返らせることに成功。しかし、大沢が信長の元を訪れた際、家来の持ち物に刃物が忍ばされていることがわかり、「信長暗殺を企てた」という罪を着せられた大沢の処遇をめぐり、信長と小一郎が対峙する緊迫のシーンが今回の山場となった。

「刃物を忍ばせたのは信長の家臣で、信長も承知の上でした。最初から大沢を殺すつもりだったのです。

しかし藤吉郎は“人質”として鵜沼城に残っています。大沢の命が奪われれば藤吉郎も無事ではいられません。

兄弟の命などどうでもいい信長は、小一郎に『お主が、この者を斬れ』と大沢斬りを命じますが、小一郎は『大沢殿の命は兄者の命じゃ。この手で兄者を殺すことなどできませぬ。わしは兄者を裏切りませぬ。兄者がわしのことを信じているからじゃ。殿のことを信じておるのです。兄者が殿を裏切ることは金輪際ありません。そういう家臣をあなた様は失うことになりますぞ』と必死に訴えました」（芸能記者）

そして小一郎は、「わしを斬るのは大沢殿じゃ。信長様に忠義を見せるのじゃ。兄者のことをお助けくだされ」と大沢に刀を渡す。しかし大沢は小一郎の脇差で自身の髷を落とし、「仏門に入ります。家臣、所領の一切を差し出しますので、この者（小一郎）の非礼もお許しくだされ」と頭を下げた。

この申し出に信長は、厳しい表情のまましばらくの間をおき、大沢に「あいわかった！」と大声で言い渡したのだが、この“ひと言”が視聴者の心を震わせた。

Xには

《あいわかった、の信長、喉がごくりとも動かないんだよ。すごかった》

《信長、思い通りにいかなかった小一郎の行動に地味に心動いてるみたいな あいわかった！の言い方が良い さすが小栗旬》

《この一連の流れ、めちゃくちゃかっこいいので必見です！ それを受けた信長様の「あいわかった！！」で涙腺崩壊しました》

などのコメントが寄せられていた。この「あいわかった！」、じつは伏線があったようだ。

「第6話では、信長と弟・信勝の幼少期のエピソードが出てきます。父親の馬に乗ってしまった信長は、罰として柱に縛りつけられます。そこに信勝がおにぎりを持ってやって来て『次は私も誘ってください。乗ってみとうございます』と微笑んだのです。成人したふたりは、一緒に狩りにも出かけるなど強い絆で結ばれていました。

しかし、父・信秀の死後は側近たちの思惑も絡んで対立します。そして信長が、家臣に信勝を斬らせる事態にまでなり、信長は斬られた信勝を抱きしめ、慟哭したのです。藤吉郎と小一郎の『兄弟の絆』に、自身と信勝を重ね合わせたという演出だったのではないでしょうか」（同前）

第7話では、夫婦になった藤吉郎と寧々（浜辺美波）の様子も描かれそうだが、どんな“名シーン”が生まれるだろうか。