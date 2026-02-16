¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ÈàÍÄ¤Ê¤¸¤ßÂÐ·èá¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢º£µ¨½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡£²¥»¥Ã¥È¹Ô¤¤¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤ÈÂÐÀï¡££²£´µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤Ï£°¡¢Í¿»Íµå¤Ï£±¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡££´ÈÖÌÜ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¡£½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤âÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢àÍÄ¤Ê¤¸¤ßÂÐ·èá¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡Öµå¾ì¤¬¤Í¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÍ¦¿Í¤¬¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÇï¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÐÀï¸å¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏºäËÜ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£¡Ö¡Ø½ÐÎÏ½Ð¤Æ¤ó¤Ê¤¢¡Á¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÄ´»Ò¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙÂ§ËÜ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÎ×¤ó¤À£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÇÀÐÄÍ¤ÈÂÐÖµ¡££´µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¹Ó´¬¤òÆó¥´¥í¡¢±§ÅÔµÜ¤òÃæÈô¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò²¼¤ê¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ãÎå¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£