コナンがポリスフェスにサプライズ登場！ 『名探偵コナン』と神奈川県警が特別コラボ
4月10日に公開される『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（ルシファー）』が、神奈川県警と特別コラボレーションを実施。2月14日に神奈川県警察学校で開催されたポリスフェスに、コナンがサプライズ登場した。
【写真】白バイがコナンをエスコート！ ポリスフェスの様子
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速（ちはや）だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し…。“風の女神VS黒き堕天使”旋風巻き起こす史上最速バトルミステリーが始まる。
ポリスフェスには、警察官を志す学生などをはじめ、約300名以上の一般客が来場。オープニングセレモニーでは警察音楽隊によるコンサートを開催。コンサート終盤、MCの紹介でコナンがコンサート会場にサプライズ登場すると、会場は驚きと興奮のどよめきに包まれた。そして、おなじみの『名探偵コナン』のメインテーマの生演奏が始まると、観客の手拍子に合わせてコナン君もリズムにのって演奏を楽しみ、会場の一体感は最高潮に達した。
さらに、本イベントの目玉ともなった、白バイのテクニカル走行をコナンが間近で見学。劇場版最新作『ハイウェイの堕天使』のメインキャラクター・萩原千速の象徴でもある白バイ。テクニカル走行を披露したのは、全国白バイ安全運転競技大会で入賞経験をもつ隊員など、計6名の神奈川県警所属の白バイ隊員。パイロンの間を6台の白バイが一糸乱れぬ隊列で駆け抜けるフォーメーションや、車体を大きく傾けながらの交差走行など、迫力満点のパフォーマンスが続出した。
コナン君の“コ”の字や蝶ネクタイの隊形で走行するなど、『名探偵コナン』にちなんだ演出も飛び出し、観客の視線を釘付けに。そしてテクニカル走行のラストでは、6台の白バイがコナン君を囲むように行進し、会場中央までエスコート。会場全体が再び大きな拍手と歓声に包まれた。
神奈川県警察女性白バイ隊（通称：WHITE ANGELS）に2年半所属した経歴をもち、今回のテクニカル走行に参加した山口隊員は、劇場版最新作で白バイ隊員の千速がメインキャラクターを務めることについて「白バイ隊員の仕事が注目される良い機会となって嬉しいです。千速さんの制服は細部まで忠実に再現されていて驚きました！」とコメント。さらに「『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を知った周囲の友人から「今回のコナンは観てみようかな」と連絡が来ました！」など身近な反響があったことも明かした。
箱根駅伝をきっかけに白バイに憧れたという小林隊員は、コナンファン歴13年目。「今年の劇場版は、神奈川県警がフィーチャーされると知って本当に嬉しかったです！ 県警内にもコナンが好きな人が沢山います！ 前作は2回劇場で観たので、今年の劇場版もとても楽しみにしています！！」と、警察署内でのコナン人気の高さをうかがわせながら、本作の公開にも期待を寄せた。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日公開。
