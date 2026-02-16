ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルの銀メダリスト鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が大物の“恩人”から祝福を受けた。米国のグラミー賞作曲家クリストファー・ティン氏が16日に自身のSNSを更新。指導を受ける元世界女王カロリーナ・コストナー氏も含め、満面の笑顔で写る記念写真を公開した。

鍵山はフリーでオペラの名曲「トゥーランドット」を使用している。この曲をフリー用の約4分間に編曲したのがティン氏だ。同氏はXに「ついに会えました！、2つの銀メダル、おめでとう、ブラボー」と記した。またコストナー氏に向けても「久しぶりにあなたと再会できて、本当にワンダフル」などと興奮をつづった。

インスタグラムのコメント欄では「この写真の2人と、チーム、オーケストラ、そしてその背後にいる家族のみなさん全員に拍手！」「ユウマのオリンピックシーズンのスケートのために、こんなに素敵なプログラムを作ってくれてありがとうございます。フィギュアスケートファンがどれだけこの演目に感動しているか、きっと想像もつかないと思います」「素晴らしい」「みなさん、おめでとう!!!」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）