フィギュアスケート女子シングル3人のオフショット

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられ、大会も終盤を迎えようとしている。フィギュアスケートの女子シングルは17日（日本時間18日）にショートプログラム（SP）、19日（同20日）にフリーが行われるが、日本勢のオフショットが「可愛すぎて引用せざるを得ないです」と話題になっている。

仲睦まじさが伝わってくる一枚だ。

巨大な「アミノバイタル」を持っているのは坂本花織と中井亜美だ。千葉百音に飲ませようとしている。千葉は大きな口をあんぐりと開けて応じ、坂本と中井も笑顔を見せている。女子シングルが間近に迫る中、リラックスした様子だ。

今大会で栄養サポートしている味の素株式会社の商品「アミノバイタル」公式Xが「坂本選手、中井選手、千葉選手の貴重なかわいすぎるオフショットをいただきました これはビッグアミノバイタルGOLDを千葉選手に飲んでいただこうとしているのかな？ GOLDの輝きを放つ3選手の演技を、全力で応援」と記し、実際の画像を公開した。サービス精神旺盛な3人に、フィギュアファンからは「女子可愛いすぎる みんながんば」「可愛すぎて引用せざるを得ないです」「3人ともノリがいいからめちゃ楽しそうwww」「コレ何人前あるんやろ」「これだけ摂れば大丈夫！」などの声が上がった。

日本女子の3人は、すでに行われた男子シングルやペアの応援にも駆けつけており、テレビ中継で国旗を振る姿も話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）