巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が１６日、那覇キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに登板。２月中旬、実戦デビュー前ながら最速１５４キロを計測し、３者連続奪三振を含む３Ｋで被安打１と上々のスタートを切った。

「チーム（巨人）との約束をしっかり果たすことが大事」とＷＢＣベネズエラ代表入りを断って競争に挑んでいる大型右腕は、スリークオーター気味の変則的なフォームから打者を圧倒。立ち上がりから山瀬、浦田、門脇を３者連続三振に仕留めて先発争いへアピールした。「感触はよかったし、ストライクゾーンにとにかくスライダー、シンカー系のボール、チェンジアップを思ったように投げられた。久しぶりに打者に投げて、ポジティブなものばっかりだったのですごく良かった」と息をついた。

この日は首脳陣からの指示で登板した投手全員が途中からクイックモーションを入れた。「毎日コツコツ。スライドステップも自分が日本で通用するための課題。焦ってもしょうがない。コツコツと毎日続けていきたい」と開幕までに適応して活躍する未来を描いた。

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。マイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３．６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９１センチ、１０１キロ。右投右打。