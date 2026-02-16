タレントの加藤綾乃(19)が16日、自身のX(旧ツイッター)を更新。3年前と現在の“ビフォーアフター"姿を投稿した。



【写真】幼さ残る愛らしい笑顔の16歳…あの頃から立派に成長しました

左に16歳当時、右に現在の写真を並べ、年齢だけを表示。スタンダードな白ビキニでまだあどけなさの残る笑顔の3年前に比べ、19歳の加藤はホルターネック型の大人びた水着&すました表情でピースサインの自撮りショット。堂々と成長した姿を見せている。



この投稿にファンもすぐさま反応。「大人っぽくなりましたね」「いっぱい成長してる」「かわいらしさは同じですね」「益々綺麗になってる～！」「色々成長」「可愛らしさから美しく成長する綾乃ちゃん 逸材」「根本的な良さを残しながら成長している」「めっちゃ垢抜けたなぁ」「どっちもスタイル抜群でめっちゃかわいい」などのコメントが集まっている。



加藤は2歳から赤ちゃんモデルとしてNHK「いないいないばあ」に出演。「ミスマガジン2023」で審査員特別賞を受賞し、映画や舞台での女優業のほか、グラビアアイドルとしても数多くの雑誌に登場している。



（よろず～ニュース編集部）