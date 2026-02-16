2·î¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ëÂ³¤¯¡¡µ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¶õµ¤¤â´¥Áç¡¡Í½ËÉÂÐºö¤ò
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï5½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢Á°¤Î½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¬Â³¤¯
º£Æü16Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê43.34¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1.4ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢°ì°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ç74.82¿Í¡¢¼¡¤¤¤ÇÂçÊ¬¸©¤Î69.67¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î35.35¿Í¤«¤éÌó1.7ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï61.62¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤
¤³¤ÎÀè¤Ï21Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤äÆÞ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£22Æü(Æü)¤È23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯¡¢¶õµ¤¤Î½á¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï?
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
ºßÂð°åÎÅ,
Åìµþ,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¸å,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë