2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）のスノーボード女子ハーフパイプ金メダリスト、チェ・ガオン（18）の決勝戦が、今大会前半戦における最高の名場面の一つに選ばれた。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック（The Athletic）」は16日（現地時間）、現在までに開催された競技の中から印象的な瞬間7選を紹介した。

同メディアが最も印象的なシーンとして挙げたのは、フィギュアスケート男子シングルで強力な優勝候補だった米国のイリア・マリニンがメダル獲得を逃した結果だった。同メディアはこれを「最も衝撃的な失望」と評価し、マリニンが無理な演技構成を選択したことが敗因になったと分析した。

マリニンはショートプログラムで首位に立ったが、フリースケーティングで高難度の技術を試みた際に2度転倒し、最終8位にとどまった。ただし、これより先に開催された団体戦では金メダルを獲得している。

続いて、チェ・ガオンのスノーボード女子ハーフパイプ金メダル決定の瞬間が2番目に印象的な場面として選ばれた。同メディアはチェ・ガオンと米国のクロエ・キムによる対決を「最も熾烈な競争によるドラマ」と評した。

記事では、クロエ・キムが2本目の試技まで88．00点で首位を走り、金メダルの可能性を高めていたが、チェ・ガオンが3本目で90．25点を記録して逆転に成功したと伝えた。一方、クロエ・キムは最後の試技で転倒し、順位が入れ替わる結果となった。

チェ・ガオンの金メダルは、16日午後時点において韓国代表団が獲得した唯一の金メダルだ。特に表彰式やインタビューの過程で、チェ・ガオンとクロエ・キムの両選手が互いを祝福し、尊重し合う姿を見せたことがファンに深い感銘を与えたと同メディアは評価した。

このほか、同メディアはリンゼイ・ボンの負傷のニュース、ドローン中継技術への好評、一部のスキージャンプ選手を巡るハプニング、ノルウェーのバイアスロン選手ストゥルラホルム・レグライドの競技後インタビュー、カナダの女子アイスホッケー代表マリフィリップ・プーランの負傷欠場などを、今大会前半の主要なトピックとして併せて紹介した。

7日に開幕したミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪は、23日の閉幕を前に折り返し地点を過ぎた。全116個の金メダルのうち、すでに68個が授与されている。