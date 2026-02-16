窪塚洋介＆窪塚愛流、大阪で親子の感情爆発 横須賀を離れて約15年後「想像すらしていなかった」USJ2ショット【双方コメント全文】
俳優の窪塚洋介（46）と窪塚愛流（22）親子が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のスペシャルCMで共演し、動画がきょう16日に公開された。
【動画】窪塚洋介＆窪塚愛流、親子で感情爆発 USJを楽しむ姿×3バージョン
3月31日に開業25周年を迎えるUSJは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”を届ける。
25周年の本格的な開幕に先駆けた新TVCMは、「知らないジブンが騒ぎ出す」篇。窪塚親子の距離がパーク体験を通して一気に縮まり、あらゆる感情が爆発し、
“知らないジブン”が騒ぎ出す瞬間を描く。
パークを代表するエリアやアトラクションを舞台にした3バージョン（「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、「ザ・フライング・ダイナソー」、「ジョーズ他」）が順次展開される。
窪塚親子の感情むき出しの表情や、無邪気にはしゃぐ姿など、親子でも知らなかった姿が次々とあふれる瞬間をリアルに撮影。また、撮影した映像を一緒に見ながら語り合う親子トークセッションも実現。パークの思い出や印象、25周年へのメッセージなど、等身大の言葉が語られる。
「ザ・フライング・ダイナソー」の映像が流れると、洋介は思わずスクリーンを指さしながら「これ、お父さん？（笑）」と、驚きの一言。自分でも想像していなかった表情に、思わず2人が同時に吹き出す。そして、USJの魅力について「気恥ずかしさみたいなのが一撃で吹き飛ばされる」（洋介）、「親の知らない一面を知れる」（愛流）とアピールする。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、窪塚親子が「バタービール」を飲み、映画のワンシーンを彷彿とさせるように口に泡をつけて笑い合う、おちゃめな姿。 迫力満点の「ジョーズ」前での写真撮影では、ポーズを取る愛流に向かって、洋介が「それがお前の本気の演技なの？」とおどけてみせるなど、親子の距離が一気に縮まっていく。そこに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング「Destiny Journeys」が重なる。
■窪塚洋介 メッセージ
息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました。それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。気づけば、息子の成長のそばにはいつもUSJがあり、まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います。
撮影では、アトラクションに乗る前、なんとなく気恥ずかしくて照れたけど、いざ乗ってしまえば、ガチで楽しい！ガチで興奮！お互い爆笑したりツッコミあったりしていました。気づけば、「あぁ、こんな風にケラケラやってたなぁ」と、かつて親子で遊びに来ていた頃を思い出し、どこか懐かしい気持ちが入り混じるエモい時間でした。
CM撮影を通して、25周年のテーマ“Discover U!!!”が意味する、知らない自分や、忘れてた自分を発見しやすい場所であることを実感しました。アトラクションに乗っている時だけでなく、パークの様々な瞬間にUSJのチカラを感じることが多々あるはず。一人ひとりが特別な存在だと思い出させてくれる場所だと思います。
しのごの言わず、USJという"非日常"のしかもその「25周年」を楽しんで、面白がってみてください。
きっと"日常"の楽しみ方にもいいエフェクトがかかるはず！
■窪塚愛流 メッセージ
昔から遊んでいたUSJといつか僕もお仕事したいと思っていたので、25周年CMへの出演が決まったときは素直にうれしかったです。久しぶりの父と一緒のパークは少し緊張していましたが、撮影一発目の「ザ・フライング・ダイナソー」に乗った瞬間に、その緊張もぶっ飛び、楽しんで撮影することができました。
ありのままで取り繕わず、本来の自分や無邪気な自分が素直に出ちゃうし、それを皆と一緒に楽しめるところが、USJの素晴らしさだと思います。
これまでも、これからも最高な人生の思い出をつくってくれるUSJで、皆さんも自分にとって大事な瞬間を味わってください！
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC（C）2026 SANRIO CO., LTD.
Shrek（C）2026 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM &（C）2026 Universal Studios
WATERWORLD TM &（C）2026 Universal Studios
SING TM &（C）2026 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R）&（C）Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【動画】窪塚洋介＆窪塚愛流、親子で感情爆発 USJを楽しむ姿×3バージョン
3月31日に開業25周年を迎えるUSJは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”を届ける。
“知らないジブン”が騒ぎ出す瞬間を描く。
パークを代表するエリアやアトラクションを舞台にした3バージョン（「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」、「ザ・フライング・ダイナソー」、「ジョーズ他」）が順次展開される。
窪塚親子の感情むき出しの表情や、無邪気にはしゃぐ姿など、親子でも知らなかった姿が次々とあふれる瞬間をリアルに撮影。また、撮影した映像を一緒に見ながら語り合う親子トークセッションも実現。パークの思い出や印象、25周年へのメッセージなど、等身大の言葉が語られる。
「ザ・フライング・ダイナソー」の映像が流れると、洋介は思わずスクリーンを指さしながら「これ、お父さん？（笑）」と、驚きの一言。自分でも想像していなかった表情に、思わず2人が同時に吹き出す。そして、USJの魅力について「気恥ずかしさみたいなのが一撃で吹き飛ばされる」（洋介）、「親の知らない一面を知れる」（愛流）とアピールする。
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、窪塚親子が「バタービール」を飲み、映画のワンシーンを彷彿とさせるように口に泡をつけて笑い合う、おちゃめな姿。 迫力満点の「ジョーズ」前での写真撮影では、ポーズを取る愛流に向かって、洋介が「それがお前の本気の演技なの？」とおどけてみせるなど、親子の距離が一気に縮まっていく。そこに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング「Destiny Journeys」が重なる。
■窪塚洋介 メッセージ
息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました。それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。気づけば、息子の成長のそばにはいつもUSJがあり、まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います。
撮影では、アトラクションに乗る前、なんとなく気恥ずかしくて照れたけど、いざ乗ってしまえば、ガチで楽しい！ガチで興奮！お互い爆笑したりツッコミあったりしていました。気づけば、「あぁ、こんな風にケラケラやってたなぁ」と、かつて親子で遊びに来ていた頃を思い出し、どこか懐かしい気持ちが入り混じるエモい時間でした。
CM撮影を通して、25周年のテーマ“Discover U!!!”が意味する、知らない自分や、忘れてた自分を発見しやすい場所であることを実感しました。アトラクションに乗っている時だけでなく、パークの様々な瞬間にUSJのチカラを感じることが多々あるはず。一人ひとりが特別な存在だと思い出させてくれる場所だと思います。
しのごの言わず、USJという"非日常"のしかもその「25周年」を楽しんで、面白がってみてください。
きっと"日常"の楽しみ方にもいいエフェクトがかかるはず！
■窪塚愛流 メッセージ
昔から遊んでいたUSJといつか僕もお仕事したいと思っていたので、25周年CMへの出演が決まったときは素直にうれしかったです。久しぶりの父と一緒のパークは少し緊張していましたが、撮影一発目の「ザ・フライング・ダイナソー」に乗った瞬間に、その緊張もぶっ飛び、楽しんで撮影することができました。
ありのままで取り繕わず、本来の自分や無邪気な自分が素直に出ちゃうし、それを皆と一緒に楽しめるところが、USJの素晴らしさだと思います。
これまでも、これからも最高な人生の思い出をつくってくれるUSJで、皆さんも自分にとって大事な瞬間を味わってください！
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC（C）2026 SANRIO CO., LTD.
Shrek（C）2026 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM &（C）2026 Universal Studios
WATERWORLD TM &（C）2026 Universal Studios
SING TM &（C）2026 Universal Studios
TM &（C）Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R）&（C）Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.