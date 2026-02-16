株式会社くふうカンパニーホールディングスとはやて２２３株式会社は１６日、「資本業務提携契約書の解除に関する連名によるお知らせ」とししてリリースを発表。「ハヤテの運営する球団のネーミングライツを含む資本業務提携契約書について、双方円満に合意解除したことを、連名にてお知らせいたします」と記した。

両社連名で「新球団において、夢を追いかける若者に対してこれまでになかった挑戦の場をもたらし、日本を少しでも元気にするという球団理念を共有し、ここまでご一緒させて頂き誠にありがとうございました。これからも両社共通の想いを大切にしつつ、それぞれの事業を通じて、日本の社会課題解決に貢献させて頂ければと思います」とコメントした。

プロ野球の２軍公式戦に参加する「くふうハヤテベンチャーズ静岡」を巡っては、メインスポンサーの株式会社くふうカンパニーホールディングスが昨年１１月、ハヤテ２２３株式会社に対して資本業務提携契約の解除を通知したと発表。同社は取得したネーミングライツに関し一部不履行があったため抗議し、運営会社と協議を続けたが合意できなかったとしていた。一方でハヤテ２２３も「本ライツにかかる契約に関し、当社に債務不履行は存在せず、当社は本契約を適切に全うしております」と反論。これにくふうカンパニーが一部契約不履行の詳細は「ユニホームの胸表示や帽子、その他看板や旗などに表示される球団マークにおける表記」と説明するなどしていた。

その後、球団は今年に入って今季から球団名を「ハヤテベンチャーズ静岡」に変更すると発表していた。