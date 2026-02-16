タレントのユージが１６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏ Ｓｍｉｌｅ」で、前伊東市長の田久保真紀氏の自宅に家宅捜索が入ったことについて「すごい違うシナリオなんですけど…」とまさかの展開を予想した。

この日は田久保氏の自宅に家宅捜索が入ったことを取り上げた。田久保氏は、問題の東洋大卒業証書について、弁護士が保管しているとし、番組では「押収拒絶権を理由に卒業証書は出さないという趣旨の回答書を警察に提出した」と説明していた。

ユージは「すごい違うシナリオなんですけど…」と切り出すと「いよいよ拒絶権行使できません、（卒業証書）出してくださいと言われたときに、金庫を開けたらありません…どうなるんですか？」と聞いた。

石井亮次アナは「そのシナリオ、言う人いますよ」というと、ユージは「本当にすいません、管理不足でどっかいっちゃいましたっていうときに、なくしたことへの罪は問えないですよね？」と聞いた。

弁護士資格を持つ山口真由氏は「私文書をなくした罪は問えなくて、弁護士が大事な物を持っていてなくしたとなれば、場合によれば懲戒とかの対象には」と解説。石塚元章特別論説委員も「シナリオとしてはあり得る」「弁護士の罪になる、田久保さんは関係ない」と話していた。