日本勢の活躍が続くミラノ・コルティナ五輪。スノーボード男子スロープスタイルの予選がきのう（15日）行われ、ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手が登場しました。

障害物やジャンプ台が設置されたコースを滑り降り、技の難易度と独創性を競うスロープスタイル。予選は2回の演技でより高い得点を採用し、上位12人が決勝へ進みます。

ビッグエアに続く2冠を狙う木村選手。1回目は安定した演技を見せ、予選通過圏内の8位につけます。

そして勝負の2回目、4回転半の大技「キャブ1620」を成功させます。しかし、最後のジャンプで、不運にも風にあおられ着地で失敗。最終順位は14位に終わり、決勝進出はなりませんでした。

（木村葵来選手（21）岡山市出身）

「ビッグエアで金メダルを取れたことは非常にうれしく思うんですけれど、スロープスタイルでもメダルは取りたかったなと思っています。五輪応援ありがとうございました。また4年後も、僕の弟もいるので、弟と一緒に、4年後もメダル獲得できたらいいなと思っていますので、引き続き応援よろしくお願いします」