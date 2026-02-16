「大きな戦力となるだろう」ラス・パルマス加入後初先発の25歳日本代表に指揮官は期待「さらに活躍する姿を見られると確信している」
今冬にヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖が、現地２月15日に行なわれた第26節のミランデス戦（１−１）で加入後初先発を果たした。
新天地デビューから４試合目でスタメンに抜擢された25歳の日本代表アタッカーは、果敢に得点を狙う。13分、ペナルティエリア手前でボールを受けると、少し運んでから右足でシュート。しかし、これは惜しくも枠を捉えられない。初ゴールはお預けとなったものの、64分に交代となるまで奮闘をみせた。
チームは０−１で迎えた90＋１分に同点弾を奪い、なんとか引き分けに持ち込んでいる。
宮代のパフォーマンスをルイス・ガルシア監督はどう評価したのか。試合後のコメントを地元メディア『udlaspalmas.net』が伝えている。
「彼は素晴らしいプレーをみせた。狭いスペースでの状況判断が的確で、ボックス内に侵入し、ディフェンスラインの裏へ走り込み、守備にも積極的に参加した。そして、決定的な得点チャンスもあった。彼はチームへ適応するスピードが早く、大きな戦力となるだろう。今後さらに活躍する姿を見られると確信している」
指揮官から称賛され、期待も寄せられた宮代。リーグ戦ここ６試合勝ちなしのラス・パルマスを救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しくも移籍後初ゴールならず…宮代がドリブルから右足でシュートを放つ
