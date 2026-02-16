五輪の裏で「重大発表が…」23歳フィギュア女子の新たな“決意”に「強い覚悟を感じます！」

渡辺倫果が活動拠点を倉敷市に移すことになった(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子の渡辺倫果が2月15日、自身のインスタグラムを更新し、今後の活動拠点を千葉県船橋市のMFアカデミーから岡山県の倉敷市に移すことになったと報告した。

【写真】「どこに行っても応援してます！」渡辺倫果の報告をチェック

23歳の渡辺はインスタで「今後は拠点こそ変わりますが、これまで築いてきたご縁や学びを大切にしながら、倉敷という新しい環境の中で、より一層成長し、皆さまにより良い形でお返しできるよう努めてまいります」と綴ると、「日頃より支えてくださっている皆さまに改めて感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援とご声援を賜れましたら幸いです」と、丁寧に感謝の思いを述べた。

この知らせにファンは「重大発表が 倫果ちゃんの強く登ろうとされる覚悟に痺れます」「倫果さんの強い覚悟を感じます！応援しています」「なんと倉敷ですか」「どこに行っても応援してます！頑張ってください」「倫果ちゃんの潔さ、貫き通す意思の強さに私たちは憧れます」「倉敷移転はびっくりです！来季は中国ブロックが熱くなりますね」と、渡辺の決断を支持する応援の声が多く寄せられた。

渡辺は昨年12月に行われた全日本選手権で7位という結果に終わり、ミラノ・コルティナ五輪代表には選出されなかった。それでも、現役続行を表明し、新たな地でスタートを切る決意を示した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]