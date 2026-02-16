IMP.のリーダー、影山拓也がtbc東北放送「ひるまでウォッチン！」の人気ロケコーナー「かげログ」で宮城県七ケ宿町を訪れた。

人生初挑戦となる釣りを体験し、見事にニジマスや銀鮭をゲットした影山。自ら釣ったニジマスの塩焼きを手に取ると、愛おしそうに見つめながら「ありがとう、本当にありがとう」と、まさかのガチ感謝。命の尊さを噛みしめる熱血リーダーらしい一幕を見せた。

その直後に飛び出したのが、独自の食レポスタイルだ。あまりの美味しさに、心の中では絶叫しているものの声はささやきという「サイレントうまい」を披露。さらに、なかなか餌に食いついてくれなかったニジマスに対し「最初無視してたもんな」「仲直りしようよ」とささやきかけるなど、予測不能な発言を連発して笑いを誘った。

デザートタイムでも、その勢いは止まらない。牧場直営のジェラート店「牧場カフェ 醍醐」で、自分の顔ほどもある巨大なトリプルサイズを注文。590円という破格の値段に驚愕しながらも「フレッシュミルク」「塩」「ずんだ」の3種類を堪能。「さっぱりしていて食べやすい。なのに濃厚」「ずんだ！そのまんま、ずんだ！」と熱い感想を残し、宮城のグルメを満喫した。

熱血漢でありながら、隠しきれない天然っぷり。このギャップこそが影山拓也が愛される理由だろう。今後もリーダーの行脚から目が離せない。