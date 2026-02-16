ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が16日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身を批判した実業家・トモハッピー氏から、謝罪の申し入れがあったと報告した。

トモハッピー氏は「flat-工房」のYouTubeチャンネルに出演した際、酒を飲んだ上でと強調しながらも、店長について辛らつな批判をし続け、物議を醸していた。

16日、この件について店長は「閉店のお知らせをポストした後、トモハッピー氏本人から直接謝罪したい、今、東京から姫路へ向かっています。との連絡は頂いています」としたが「流石に、ここまでにいたってから謝罪されても、私が受け入れるか、それとも暴力を振るわない自信がなかったため、結構です。と、断りました」と報告。

「『トモハッピー氏は即謝罪に来ようとしたが、私が断りました』ちなみに一緒に出演していたflat工房からは、何もないです」とし「ある方から、弁護士に依頼した方が良いともアドバイスを受けました。これだけ多くを失った、黙っておくのはおかしい。負けるはずのない勝負だとも言われています。どうするか含め、考えます」とつづっていた。