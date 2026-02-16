京都府出身のタレント・安田美沙子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に開催された「京都マラソン 2026」に参加したことを伝えた。

安田は「京都マラソン行って来ました」と書き出し、「地元は、やっぱり安心して、知っている景色も沢山あって、幸せだった。渡月橋に、仁和寺、嵯峨、落ち着いた雰囲気！暑くなる時もあったし、日陰は涼しかった」と伝えた。

しかし「体調が万全ではなかったから、ゆったり、自分のペースで楽しむ＆無理しないを目標に走りました！」と告白。「呼吸を大事に、誤魔化し誤魔化しやってみたし、ゴールしたいって気持ちも、メダルほしいって気持ちもあったけど。。どうにも難しくって、初めてリタイアしました！！」と打ち明けた。

そして「DNFって言うらしい」と解説。沿道のスタッフに「あのぅ、リタイアしたいんですけど。。」と声を掛けると、「バス、まだ1時間くらいきいひんから、歩いたらよろしいわ！」と言われ、「そしたらまた走りたくなって来て、走り出したけど、右足首痛めたらしく」と振り返った。

そのため、32キロ付近でスタッフへリタイアしたい旨を伝えると、「あ、ほんまに？二つ先を左曲がったらゴールですわ」との答えだったが、計測チップを返却し断念した。

そんなレース展開に「孤独なとき、ほんとにボランティアの方や、沿道の方に救われました 優しい京都弁で本当にありがとうございました」と感謝。「色んな感情が湧き出て、少し泣いたけどスッキリ！！勇気がいるけど、DNFはポジティブな正しい選択！と切り替えた」とし、「また、いつか。。。」とつづった。