MAZZEL・EIKI「プリキュア志望」だった幼少期ショット公開「可愛すぎる」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2026/02/16】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、2月15日に更新された。EIKI（エイキ）の幼少期の写真が公開され、話題を集めている。
【写真】BMSG24歳イケメン「面影ある」プリキュア志望だった幼少期ショット
投稿では「実家で見つけた写真」と、赤と白のボーダーのトップスに黒と白のボーダーのパンツを合わせ、法被を羽織ったEIKIの写真を公開。TVアニメ「プリキュア」シリーズのキャラクターがプリントされた袋とステッキを手に舌を出すポーズをしたお茶目な姿が収められており、「＃俺もプリキュア志望でした」「＃当時からボーダー着すぎやろ」と記されていた。
この投稿は「小さい頃からイケメン」「面影ある」「キュンとする」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MAZZEL・EIKI、幼少期ショット公開
◆EIKIの幼少期ショットに「可愛すぎる」と反響
