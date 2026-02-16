1¸Í¡È3²¯±ßÄ¶¡É¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡ËLEEL¡×¡¡10¸Í¤¬´°Çä
´Ú¹ñ¤Î¥í¥Ã¥Æ·úÀß¤Ï2·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶è¿·ÀîÆ¶¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡ËLEEL¡×¤ÎÊÝÎ±ÃÏ10¸Í¡Ê»ö¶È¼çÂÎ¤¬ÈÎÇä»þ´ü¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤áÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤ÈÎÇä½»¸Í¡Ë¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖLEEL¡×¤Ï¥í¥Ã¥Æ·úÀß¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢È×±º¡¦À¶ß¬¡¦Î¶»³¡¦»½¼¼¤Ç¡È´Á¹¾¥Ù¥ë¥È¡É¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¹âµé½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇäµÑÂÐ¾Ý¤ÏÀìÍÌÌÀÑ59Ö¤¬3¸Í¡¢74ÖB¤¬7¸Í¤Î·×10¸Í¤Ç¡¢¸ø³«¶¥ÁèÆþ»¥Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Æþ»¥¤Ë¤ÏÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ê¿¶Ñ4ÇÜ¤Î¶¥ÁèÎ¨¤òµÏ¿¡£11Æü¤ËÆþ»¥¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«1Æü¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£
Æþ»¥´ð½à²Á³Ê¤Ï59Ö¤¬Ìó29²¯800Ëü¡Á29²¯9200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯1000Ëü¡Á3²¯2000Ëü±ß¡Ë¡¢74Ö¤¬33²¯1800Ëü¡Á35²¯3300Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3²¯5300Ëü¡Á3²¯7600Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î´ð½à²Á³Ê¤Ï´ÕÄêÉ¾²Á³Û¤è¤êÌó5¡ó¹â¤¤¿å½à¤È¤µ¤ì¤ë¡£»½¼¼LEEL¤Î74Ö¤ÎÆþµï¸¢¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢38²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯400Ëü±ß¡Ë¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
·ÀÌó¤Ï2·î25Æü¤«¤é27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Íî»¥¼Ô¤ÏÍî»¥³Û¤Î20¡ó¤ò·ÀÌó¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢»Ä¤ê¤ÏÆþµï»ØÄê´ü´ÖÆâ¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥í¥Ã¥Æ·úÀß´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¸Í¤¬ÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝÎ±ÃÏ¤ÏÅÚÃÏ¼è°úµö²Ä¶è°è¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤º¡¢¼þÊÕÁê¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£