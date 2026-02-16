麻薬取締法違反容疑などで書類送検され、不起訴処分となった米倉涼子（50）が、騒動後初めて公の場に姿を見せた。2月10日、アマゾンプライムで公開中の映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会に主演として登壇。舞台挨拶では「ここにいられることに感謝しております」と語ったが、一連の騒動についての言及はなかった。

【写真】米倉涼子主演『エンジェルフライト THE MOVIE』の一場面。過去には『CHICAGO』でも活躍した

この時の米倉の様子について、芸能ライターの片岡亮氏はこう語る。

「やや頬がこけ、神妙な面持ちで何度も頭を下げる姿が印象的でした。共演の遠藤憲一さんに『涼子ちゃんがこんなに緊張しているのは初めて見た』と声をかけられ、思わず涙ぐむ一幕も。いつも颯爽と舞台に登場し受け答えもハキハキとしているだけに、この日はだいぶ違った印象を受けました。

不起訴とはなりましたが、今回の騒動で地上波出演はしばらく難しいでしょうし、今後の芸能生活に対する心労が舞台挨拶での様子に現われていたのではないか」

では、米倉の活路はどこにあるのか。

「実は米倉さん自身、『ドクターX』以降は地上波ドラマにほとんど出演しておらず、配信に軸足を移していました。彼女ほどの知名度と実績があれば、制作側も"ぜひ起用したい"というのが本音でしょう。

これまで多く演じてきた『無敵のヒロイン』とは異なる女優像へと舵を切るいい機会でもあります。猟奇的な殺人犯や詐欺師役など、地上波ではできない配信作ならではの役柄も考えられる。苦労を経験したからこそリアルな演技で視聴者を魅了することができるかもしれません」（同前）

米倉自身、過去のインタビューで「悪役の方が好き」と繰り返し語ってきた。

米倉の所属事務所に今後の予定について問い合わせたが、締め切りまでに回答はなかった。

新境地を切り開けるか。

