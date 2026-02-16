【恋恋 -櫻- 美少女万華鏡―呪われし伝説の少女― 篝ノ霧枝】 9月 発売予定 価格：11,660円

本製品は、ゲーム「美少女万華鏡―呪われし伝説の少女―」に登場するヒロインの「篝ノ霧枝」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

差し替え表情パーツと差し替え髪パーツが付属しており、シーンやお好みに合わせて多彩な表情・髪型を再現できるほか、マントは着脱式で、取り外せばしなやかで妖艶なボディラインをより一層楽しむことができる。

「恋恋 -櫻- 美少女万華鏡―呪われし伝説の少女― 篝ノ霧枝」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座差し替え表情パーツ差し替え髪パーツ

(C)八宝備仁

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。