¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¾®ÎÓÎÍÐÒ¡È¤Ä¤±¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡É¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥ë¡×¡¡¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡Ö¾å¤Î»õ¤À¤±¤Ç30Ëü±ßÄøÅÙ¡×¤«
¡¡2·î11Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¥Á¡¼¥à¤òÉ½¾´Âæ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¡¦¶ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29ºÍ¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¤¥äÆþ¤ê¡¢¶â¤Î¥°¥ê¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¾®ÎÓÎÍÐÒ
¡Ö´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤éÂçÀèÇÚ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢³ëÀ¾µªÌÀÁª¼ê¡Ê53ºÍ¡Ë¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î35²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆüËÜ¿ÍÃË»Ò¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¸ý¸µ¡£
¡Öºò²Æ¤ÎÂç²ñ¤ÎÀÞ¤Ë¸«¤»¤¿"¥°¥ê¥ë"¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»õ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï¶â¤Î»õ·¿¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥°¥ê¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¿Í¤¤¤ï¤¯àÉÕ¤±¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëá¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡²áµî¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼«¤é¤ò"¥Í¥ªÆüËÜ¿Í"¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆþ¤ì»õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥ë¤Ï¼ç¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¡¢À®¸ù¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï²áµî¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾®ÎÓ¤Î¥°¥ê¥ë¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÎÙ¤ÎÊõÀÐ¾¦¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Î¥°¥ê¥ëÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦ÍÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤ÏÊª¹ø½À¤é¤«¤Ê¿Í¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃøÌ¾¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥°¥ê¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¾å¤Î»õ¤À¤±¤Ç¡¢30Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¶â¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®ÎÓ¤ÎºÇ¸å¤Î½ÐÈÖ¤Ï17Æü¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÂçÉñÂæ¤È¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤ÏÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤Ç"¶â"¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2026Ç¯3·î5Æü¹æ