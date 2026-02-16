新日本プロレスの本間朋晃（49）が16日、X（旧ツイッター）を更新。大手牛丼店で紅ショウガ大盛り写真を再び公開した。

本間は12日に「ランチは#吉野家の超特盛」とつづり、訪れた京都の牛丼店で食べた紅ショウガ山盛りの牛丼の写真をアップ。「量がすごい！」などの驚きの声がある中、一部からは「紅生姜…常識ないな 何時からプロレスラーってのはこの程度に落ちたのだろうか」「こういう節度のない人間ほんとキライ」などの声も寄せられた。

本間はその反響に対し「紅生姜の量が常識の範囲を超えて多すぎました すみません」と謝罪した上で「紅生姜が好きなあまりの行動でした 今後気をつけます」と反省した。

その後、15日には「今日は幕張メッセで #吉野家さんのイベント ランチはもちろん紅生姜たっぷりの牛丼 紅生姜たっぷりは公認はされてませんが、キッチンカーの前で撮ったからほぼほぼ公認かな笑 ※まだ非公認です」とキッチンカーの前で紅ショウガ特盛り牛丼を手に笑顔の写真を公開。

16日にも「いつも無意識のうちに紅生姜食べちゃうんで今日は意識して食べてみました 超特盛に紅生姜 最初は肉だけ 次に肉とご飯 次に肉とご飯と紅生姜 やっぱりこのくらい必要でした」とつづり、紅ショウガ特盛り牛丼の写真を三たび公開した。

このポストに対し「いいと思う！」「気にしなくてよいです。Xはアテンションさえ稼げたらそれで良いような奴が跋扈しています」「遊んでるわけじゃないし完食してるから何も問題ないじゃないか！ 問題だと店側が思えば有料化すりゃいいだけで、昔からこのくらい載せる人は一定数いる」などと、肯定的な意見が書き込まれていた。