´ä°æÀéÎç¤Î¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢?Á°¤Ê¤é¤¨ÂÎÁà¡É¤È?¥Ü¡¼¥ë¶´¤ß¥È¥ì¡É¤¬¸ú¤¯

¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û´ä°æÀéÎç¤Î¼´¥Ö¥ì¤·¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÂÎ´´¤Î¶ÚÆù¤¬¹Å¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´¤ÎÊ¢¶Ú¤äÇØ¶Ú¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ä°æÀéÎç¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½µ¤Ë2~3²ó¡¢1¥»¥Ã¥È¤º¤Ä¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂÀ¤¤¼´¤¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÂÎ¤ò²óÅ¾¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Î¾Â¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ë¢ªÎ¾Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÎ¤ò¤Í¤¸¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÊ¢¶Ú¤Ê¤É¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ÎÂç¤¤¤¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢Ç±Å¾ÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤Þ¤¹¡£º¸±¦10²ó¤º¤Ä¤Ç1¥»¥Ã¥È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¤·¤¿¤Þ¤ÞÊÒ¥Ò¥¶¤ò¤ª¥Ø¥½¤Î¹â¤µ¤Ë¾å¤²¤ë¤â¤Î¡£º¸±¦¤ÎÂ¤Ç¤³¤Î»ÑÀª¤ò10ÉÃ¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥°¥é¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ä¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¤ªÊ¢¤ò½Ì¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£º¸±¦3¡Á5²ó¤Ç1¥»¥Ã¥È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·è¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤»¤º¤ËËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£??¾ï½»½¼Î´¤Ä¤Í¤º¤ß¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£À°ÂÎ»Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£±¿Æ°°å³Ø¡¢À¸Íý³Ø¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÏÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆÈ¼«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÏÀ¤òÄó¾§¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
