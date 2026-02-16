40Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¸°¤Ï¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¡É¡©¡¡¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¤ÎËÜ¼Á
¡¡ÃÎ°é²Û»Ò(R)¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤¬º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎËâ½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤ä·Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¶¯Îõ¤Ê¡È¶Ã¤¡É¤ä¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿»×¤¤½Ð¤â¡£»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯Í·¤Ó¤Î´Ä¶¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¡¢¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ï¡ÉÂÎ¸³¡É¤ÎËÜ¼Á¤ò¤É¤¦¼é¤ê¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ»ÒÆóÂå¤Ç¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤ò³Ú¤·¤à»þÂå¤Ë
¡¡¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Í¤ë¡×¡Öº®¤¼¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸µ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº½¾ì¤ÎÅ¥¤ó¤³Í·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢º½¾ì¤ÇÅ¥Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤ª»ÒÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡É¤Í¤ë¡É¡Éº®¤¼¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥È¥ì¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Î¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×(¥¯¥é¥·¥¨¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡ÙÃ´Åö¡¦ÌÚ²¼Í¥¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÇÌÌÇò¤¤ÂÎ¸³¤¬»Ò¤É¤â¿´¤òÄÏ¤ß¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡£º£Ç¯40¼þÇ¯¤ÈÂç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çº®¤¼¤Æ¿§¤ä·Á¾õ¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦Àß·×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆ°ºî¤ò¤ª²Û»Ò¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤Þ¤¿º®¤¼¤Ê¤¬¤éËâË¡¤Î¼öÊ¸¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤â¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÍ×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É»þÂå¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Í¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆËÄ¤é¤àÊÑ²½¡×¤ÏÈ¯Çä°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¡¢¾¦ÉÊÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ÎºÇ¤â³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î²û¤«¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ë¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë»þ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤ä¿©´¶¤â³Ú¤·¤µ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÌò³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î1979Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¤ÎÁ°¿È¤È¤·¤Æ¡Ø¥×¥«¥Ý¥ó¡Ù¡Ø¥à¥¯¥à¥¯¡Ù¡Ø¥Ä¥Ö¥Ý¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÞ¤ËÊ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÀìÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÈÍ·¤Ó¾ì¡È¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¤Âå¤Ïº£20¡Á40Âå¤ÎÂç¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºòº£¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¾¦ÉÊ¤ÎÊý¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä°Â¿´´¶¡¢²û¤«¤·¤µ¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆóÀ¤Âå¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£º£¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤äSNS¤Î¡É»þ´Ö¤Î¶¥¹ç¡È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1986Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³°Í·¤Ó¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥à¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í·¤ÓÊý¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Ø³Ú¤·¤ßÊý¡Ù¤Ê¤ÉËÜ¼ÁÅª¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¤Âå¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥À¡¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÅÀ¡É¤ä¡ÉÁªÂò»è¡É¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Ø¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡Ø¿ÈÂÎ¤Ë°¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌ£¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢Ãæ¿È¤¬¤É¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡É¿ÈÂÎ¤Ë°¤½¤¦¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂå¤Î¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ï¡¢¥á¥í¥óÌ£¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÄêÈÖ¤ÎÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ï»À¤È½ÅÁâ¤ÎÈ¿±þ¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤äÃº»À°ûÎÁ¤ÈÌ£¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤âÄê´üÅª¤ËÌ£¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢1999Ç¯¤Ë¤Ö¤É¤¦¡¢2005Ç¯¤Ë¥½¡¼¥À¤òÈ¯Çä¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬¸½ºß¡¢ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä²Æì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó50¼ï¤â¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡×¼ûÍ×¤«¤éÃÎ°é²Û»Ò¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â2³ä¤Û¤É¿¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤¬³Ú¤·¤ßÊý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤É¹¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ÎÊ´¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ºî¤Ã¤¿¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ò¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡Ä¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂç¿Í¤Î¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í»Ô¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢Í·¤Ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¤Ï¼ç¤Ë¼«Âð¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò³Ú¤·¤à¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉáµÚ¤Ï¡È»þ´Ö¤Î¶¥¹ç¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëº£¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ò·è°Æ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÃÎ°é²Û»Ò¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºî¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤ëAR¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¸þ¤±¤Î¡ØDX¤Í¤ë¤Í¤ë¡Ù¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡Ø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÎ°é²Û»Ò¤Ë¤Ï¹©Äø¤ÎºÇ¸å¤Ë¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Í¤Ã¤¿¤êº®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ç´ÅÚ¤Ê¤É¤Ç¤âºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤¢¤Î¡ÈËâ½÷¡É¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À40Ç¯¡¡ËÜ¼ÁÅª¤Ê¡ÉÂÎ¸³¤Î³Ë¡É¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë°Õ»×
¡¡¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÁ°¡¢Åö»þ20¡Á30±ß¤ÎÂÌ²Û»Ò¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢100±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ä¡¢²£¸þ¤¤ÇÇä¤ê¾ì¤ÎÉý¤ò¼è¤ë¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÇä¤ì¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¤È¼ÒÆâ¤«¤é¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈËâ½÷¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM¤â¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¸£°ú¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËâ½÷¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëCM¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¶½Ì£¤ò°ú¤¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤ò¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëâ½÷¤µ¤ó¤â¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈËâ½÷¤µ¤óÊÑ¿È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É(°ìÈÌ¤«¤é¹¤¯ÊÑ¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç¤ê¡¢Ëâ½÷¤µ¤ó¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü)¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡È¯ÇäÅö»þ¤Ï¡ÖÆæ¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«²ø¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ç¤âÂÎ¤Ë°¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤äÊÝÂ¸ÎÁ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿©¤Ï·ò¹¯¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÉÊ¼Á´ð½à¤Ç¤Î´ÉÍý¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤Ï¼«Á³Í³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢ÌÌ¤ä¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÎQ¡õA¤Ê¤É¤ÇÄê´üÅª¤ËÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë40¼þÇ¯¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¿·Ì£¤âÈ¯Çä¡£2·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¿·ºî¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡¡¤¦¤Á¤å¤¦¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¡Ù¤Ï»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö²áµî¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ä¡Ø¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡Ù¤Î¡ÈÂÎ¸³¤Î³Ë¡É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤ä³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤ò¹â¤á¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òº£¸å¤âÄê´üÅª¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¨¡ØÃÎ°é²Û»Ò¡Ù¤Ï¥¯¥é¥·¥¨¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
