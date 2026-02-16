NY¶â5,100¥É¥ëÁ°¸å¤ò¾åÃÍ¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ¸³«
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§FRB¤ÎÍø²¼¤²²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëNY¶â¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ø¤Î´Ø¿´¹â¤á¤ë¡¿¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Ï±ß¹â¤¬¾åÃÍ¤òÍÞÀ©
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊNY¶â¡Ë¤Ï¡¢ÂçÉýÈ¿Íî¸å¤ÎÄ´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤«¤é2½µÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²¼ÃÍ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿Á°½µ¡Ê2·î2Æü½µ¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë5,000¥É¥ë¤ò¶´¤ó¤À¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£5,000¥É¥ë¤ò¸Ç¤á¤ëÅ¸³«¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£½µ¸åÈ¾¤Ë¤Ï2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢1Æü¤Î²Á³Ê¤Î¿¶¤ìÉý¤¬100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1·îÃæ¤ÏÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ËÂå¤ï¤ê¡¢º£¸å¤ÎFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬»Ô¾ì¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£1·î30Æü¤Î¶â¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¤ÎÂçÉýÈ¿Íî¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©ー¥·¥å¸µFRBÍý»ö¤ò¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¸åÈ¾°Ê¹ß¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·îÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÄãÌÂ
¤Þ¤º2·î10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯12·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°·îÈæ²£¤Ð¤¤¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê0.4¡óÁý¡¢¥í¥¤¥¿ーÄ´¤Ù¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Ç¯Ëö¾¦Àï¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤âÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£½êÆÀ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤äÃùÃßÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÆß²½¤ò»×¤ï¤»¤¿¡£
Æ±¤¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯10～12·î´ü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È»Ø¿ô¡ÊECI¡Ë¤â0.7¡ó¾å¾º¤È¡¢¿¤Ó¤¬Á°»ÍÈ¾´ü¤«¤é¾®ÉýÆß²½¤·¡¢2021Ç¯4～6·î´ü°ÊÍè¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NY¶â¡¢1·îÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±Íð¹â²¼
Åö½é¤Î2·î6Æü¤«¤éÃÙ¤ì¤Æ2·î11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢NY¶â¤Ë¤Ï¤ä¤äÇÈÍðÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¡Ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°·î¤«¤é13Ëü¿ÍÁý²Ã¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î7Ëü¿ÍÁý¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢13¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.3¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î4.4¡ó¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£
ÇÈÍðÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ë²Ì¤Î²ò¼á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£FRB¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤òº¸±¦¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹¥Ä´¤µ¤òÉ½¤¹¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢ÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤Æ¼Â¼Á¥Ùー¥¹¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬°ÂÄê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£FRB¹â´±¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢ÅöÌÌ¤Ï¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯12·î¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¡¢Åö½é¤Î5Ëü¿ÍÁý¤«¤é4Ëü8000¿ÍÁý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤ÈÇ¯¼¡²þÄê¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó2025Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï18Ëü1000¿ÍÁý¤È¡¢58Ëü4000¿ÍÁý¤«¤é²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯ÄÌÇ¯¤Î145Ëü9000¿ÍÁý¤«¤éÂç¤¤¯½Ì¾®¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢1·î¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÎµÞÁý¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡×¤È¸«¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö°ÂÄê¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë2·î11Æü¤ÎNY¶â¤Ï¡¢°ì»þ5,144.5¥É¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢1·î30Æü¤ÎÂçÉý²¼Íî¸å¤ÎÌá¤ê¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±Íð¹â²¼¤·¤¿¡£È¯É½Á°¤Î5,100¥É¥ëÄ¶¤Î¿å½à¤«¤éµÞÍî¤·¡¢°ì»þ5,036.5¥É¥ë¤Þ¤ÇÉÕ¤±¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤âÍð¹â²¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍÆ°¤¤¬°ì½ä¤·¤¿¤Î¤Ï½ªÈ×¤Ç¡¢Çä¤ê¤ÎÇÈ¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌá¤ê¤ËÅ¾¤¸¡¢Á°ÆüÈæ¥×¥é¥¹·÷¤Ê¤¬¤é¾å¤²Éý¤òºï¤ê5,098.5¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
1·îÊÆCPI¤ÏÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ëÁ°Ç¯Èæ2.4¡ó¾å¾º
¼çÍ×»ØÉ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï2·î13ÆüÈ¯É½¤Î1·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Êª²Á¤Î½Ö´ÖÉ÷Â®¤ò¼¨¤¹Á°·îÈæ¤Ç0.2¡ó¾å¾º¤È¡¢Á°·î¤Î0.3¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï2.4¡ó¾å¾º¤È¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î2.7¡ó¤«¤é½Ì¾®¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î2.5¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¯¥³¥¢»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.5¡ó¾å¾º¡£¤³¤Á¤é¤â¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î2.6¡ó¤«¤éÆß²½¤·¡¢2021Ç¯3·î°ÊÍè¡¢ºÇ¾®¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢FRB¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£NY¶â¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£Á°ÆüÈæ97.9¥É¥ë¹â¤Î5,046.3¥É¥ë¤Ç½µËö¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
FRB¤ÎÀ¯ºöÊý¸þ¤òÆÉ¤àNY¶â¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·Â³¤¯
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤ÎNY¶â¤Ï¡¢FRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÉ¤à¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÊÆ¼çÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¾å²¼¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5,000¥É¥ëÄ¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£2·î13Æü¤Î°ú¤±¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë5,046.3¥É¥ë¡¢½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ66.50¥É¥ë¡Ê1.34¡ó¡Ë¹â¤ÎÈ¿È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï4,900.0～5,144.5¥É¥ë¤ÇÃÍÉý¤Ï244.50¥É¥ë¤È¾å²¼¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¤¿Á°½µ¤Î690.7¥É¥ë¤«¤éÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½µ¸åÈ¾¤Ï1Æü¤ÎÃÍÆ°¤¤¬100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ß¹â¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¹ñÆâ¶â²Á³Ê
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤Î¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿NY¶â¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ152.27±ß¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ3.84±ß¡Ê2.45¡ó¡Ë¤Î±ß¹â¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤Ë¤Ï²¡¤·²¼¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊJPX¶â¡Ë¤Î½µËö2·î13Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï2Ëü5168±ß¤Ç¡¢½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ38±ß¡Ê0.15¡ó¡Ë¤Î¾®ÉýÈ¿È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ½é¤á¤ËNY¶â¤¬¼«Î§È¿È¯Åª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢5,000¥É¥ëÄ¶¤Ë¾å¾º¤·¤¿ºÝ¤ËÉÕ¤±¤¿¡¢2Ëü6307±ß¤¬Àè½µ¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ï2Ëü4728～2Ëü6307±ß¤ÇÃÍÉý¤Ï1579±ß¤È¡¢NY¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°½µ¤Î4019±ß¤«¤éÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¡¢15¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¶â½àÈ÷Áý²Ã
¶â»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¿·¶½¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î7Æü¤ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬ÄêÎã¤Î³°²ß½àÈ÷¤ÎÆâÌõ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È1·î¤Î¶â½àÈ÷¤ÏÌó4Ëü¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó1.2¥È¥ó¡ËÁý¤¨¡¢Ìó2,307¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï15¥ö·îÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¿ôÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¶â½àÈ÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¶â»Ô¾ì¤Ç¤Ï½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÍ¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÊÝÍÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÝÍ¾õ¶·¤Î¶³¦¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSWF¡Ë¤ä¹ñÍµ¡´Ø¤«¤é¤Î°Ü¤·ÂØ¤¨¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Î»ý¤ÁÊ¬¤Ï¸øÉ½°Ê¾å¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
º£½µ¡Ê2·î16Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§12·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô¤ËÃíÌÜ¡¢¥¤¥é¥ó¤ò½ä¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¡¿NY¶â4,700～5,150¥É¥ë¡¢JPX¶â2Ëü4000～2Ëü6000±ß
12·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô¤ËÃíÌÜ
º£½µ¡Ê2·î16Æü½µ¡Ë¤âÊÆ¹ñ´ØÏ¢¤Ç½ÅÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£FRB¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤òÃµ¤ë¤¦¤¨¤Ç»Ô¾ì¤Î´Ø¿´ÅÙ¤â¹â¤¤¡£2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10～12·î´ü¤ÎGDPÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°»ÍÈ¾´ü¤ÎGDP¤Ï¡¢À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢4¡óÄ¶¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢¥Úー¥¹¤ÏÆß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÏÁ°´üÈæ3¡ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü2·î20Æü¤Ë2025Ç¯12·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë¡¦½êÆÀÅý·×¤ÈFRB¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£2·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤ÎÊÆCPI¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡ÊÆÃ¤Ë¥³¥¢»Ø¿ô¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£PCE²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢FRB¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¸«Êý¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¤ò½ä¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º
ÃÏÀ¯³ØÅªÍ×°ø¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤··³»ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤³Ý¤«¤ê¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¨ー¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«ー¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂÇ·â·²¤òÃæÅì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶õÊìÂÇ·â·²¤ÎÄÉ²ÃÇÉ¸¯¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¶¨µÄ¤Ï¡¢2·î17Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î6Æü¤Ë¤â¶¨µÄ¤Î¾ì¤¬»ý¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢Ãç²ð¹ñ¥ª¥Þー¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿´ÖÀÜ·Á¼°¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
NY¶â¤Ï¡¢¾åÃÍ¤¬5,100¥É¥ëÄøÅÙ¡¢²¼ÃÍ¤Ï4,700¥É¥ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ä¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤ë¡£JPX¶â¤â¤½¤ì¤Ë½¾¤¤2Ëü4000～2Ëü6000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
µµ°æ ¹¬°ìÏº ¶âÍ»µ®¶âÂ°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¡ÊÍ¡Ë¥Þー¥±¥Ã¥È ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥£ ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò