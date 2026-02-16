¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¡ÖTGC¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡♥¡×¡¡TGC¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¡ÖTGC¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡♥¡×¡¡TGC¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
2·î15Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿´õ¶õ¤µ¤ó¡£
¡ÖTGC¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿(¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú)¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÌ¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
£²ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤È¤Ï°ìÅ¾¡£
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤à¥¥å¡¼¥È¤Ê´õ¶õ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÅìµþ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
Áòº×,
³¤,
Ï·¸å,
²ð¸î,
ÂçÁ¥,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö