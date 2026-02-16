¥í¥·¥¢ÍÞ»ß¤Ø¸þ¤±¤¿·³»öÈñ¡¢¡Ö¸·¤·¤¤ÁªÂò¡×É¬Í×¤È·Ù¹ð¡¡±ÑÆÈ¤Î·³¥È¥Ã¥×
ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ2¥«¹ñ¤Î¹ñËÉ¥È¥Ã¥×¤¬¡¢À¾Â¦¤Ø¤Î»Ö¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂçÉý¤ÊÁý³Û¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë°ÛÎã¤Î¸ø³«Í×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥í¥¤¥¢¡¼Áí´Æ¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ê¥¤¥È¥ó¹ñËÉ»²ËÅÄ¹¤Ï¡¢±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÈÆÈ»æ¥¦¥§¥ë¥È¤Ë¶¦Æ±¤Ç´ó¹Æ¤·¤¿ÏÀ¹Í¤Ç¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ä¤ë¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤ÁªÂò¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Î¾»á¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÄË¤Þ¤·¤¤¤Û¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Î·³È÷Áý¶¯¤È²æ¡¹¤ÎÂçÎ¦¤ÇÀïÁè¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë°Õ»×¤¬Áê¤Þ¤Ã¤ÆÁýÂç¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤Î¶¦Æ±¤ÎÃí°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î°Õ¿Þ¤Ï¸½ºß¤ÎÊ¶Áè¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¡¢ÎäÀï½ª·ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÇÛÅö¡×¤Ç¤¢¤ëÂ¾¤Î¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÏËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò»Ù»ý¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ò½ü¤¯²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÏËÉ±Ò»Ù½Ð¤ò¤¹¤Ç¤ËÇÜÁý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ª°ìÁØ¤ÎÁý³Û¤¬É¬Í×¤À¤ÈÎ¾»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶¼°Ò¤Ï¡¢ËÉ±Ò¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ëÈ´ËÜÅª¤ÊÊÑ²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÆ·³È÷¤Ï¹¥ÀïÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ò¼é¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ²È¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÏÀ¹Í¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ËÂ³¤¯·Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬²¤½£¤ËÂÐ¤·¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦¤·¡¢¼«¤é¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÀ¹Í¤Ï¤Þ¤¿¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¼óÇ¾¤¬2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î5¡ó¤òËÉ±ÒÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Î¾»á¤Ï¡ÖÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸·¤·¤¤ÁªÂò¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÏÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤¬ÍÆ°×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥æ¡¼¥¬¥Ö¤¬1·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ø¸þ¤±¤¿ÁýÀÇ¤ä¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ºï¸º¤ò»Ù»ý¤¹¤ë±Ñ¹ñÌ±¤ÏÌó25¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤âËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï24¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤ÎºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÏÀ¹Í¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñËÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ûµ¿Åª¤Ê¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£