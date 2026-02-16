¡ÖÁÛÁü¤Î100ÇÜÊÌ¿Í¡ª¡× ËÜ¿Í´¶Æ°¤Î·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤â ¿³ºº°÷¤Ï¿É¸ýÉ¾²Á¡Ö¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢È±·¿¤òÊÑ¤¨¤Æ·àÅª¤ÊÊÑ¿È¤ËÀ®¸ù¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¿100ÇÜÊÌ¿Í¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿³ºº°÷¤«¤éÈþÍÆ»Õ¤Ø¡Ö¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿É¸ý¤ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÌ¿Íµé¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡2·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#2¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¿³ºº¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿12¿Í¤Ë¤è¤ë3¼¡¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3¼¡¿³ºº¤Ï3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë1½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤é¤ÎÍýÁÛ¤ÎÎøÈ±¤òºî¤ê¾å¤²¤ë²ÝÂê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿µÜºêÈþÊæ¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò´õË¾¡£¡Öº£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¥í¥ó¥°¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¥Á¡¼¥à¡Ê¤¤¤Ã¤»¤¤¡¢¤«¤ó¤¿¤í¤¦¡¢²¬ÅÄÍ²Ã¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Î¥¨¥´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ»Õ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î²¼¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÈ±¤ò¿¤Ð¤¹¡È¥â¥Æ¥í¥ó¥°¡ÉÀïÎ¬¤òÁªÂò¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ù¡¼¥¹¡ß¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÊÑ¿È¸å¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿µÜºê¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿100ÇÜÊÌ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿³ºº°÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¡È¿É¸ý¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡É¤ÎtAiKi»á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÁ¸±¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡È´Ú¹ñ¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈþÍÆ»Õ¡É¥¥¦¡¦¥»¥à»á¤â¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ÈÃÏÌÓ¤Î¿§¤Î°ã¤¤¤¬¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥«¥é¡¼¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷Ä¹¤Î¡ÈÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÈþÍÆ»Õ¡É¹âÌÚÂöÌé»á¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÍ·¤Ó¡¢¡È¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö½÷À»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ø¥¢¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ÎÎø¤òÈ±¤«¤éµ±¤«¤»¤ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ»Õ¡ÉÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¦¹âÌÚÂöÌé»á¤ä¡¢BTS¤äaespa¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎK-pop¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥à¥¸¥ó»á¤é¥È¥Ã¥×ÈþÍÆ»Õ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ßÅù¡Ë¡£