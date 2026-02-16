¡Ú£Ä¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡Û²¦¼ÔLegit¤¬ÀÜÀï¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¡¥·¥ó¥¯¥íÉôÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¤¬ÅªÃæ
¡ÒD.LEAGUE25¡Ý26 ROUND.5 BLOCK HYPE¡¿VIBE¡Ó¡þ2·î12¡¢13Æü¡þÅìµþ¡¦ÀÄ³¤¡¡TOYOTA¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ
º£µ¨¤«¤é8¥Á¡¼¥àÁíÅö¤¿¤ê¤Î2¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¡£
HYPE¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤ÎR4¡×¤ÇCyberAgent Legit¤òÇË¤ê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿KOSE 8ROCKS¤¬avex ROYALBRATS¤ËÏ¢¾¡¤ò»ß¤á¤é¤ì3°Ì¤Ë´ÙÍî¡£
Legit¤Ïdip BATTLES¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
Medical Conciege I¡Æmoon¤â4¾¡ÌÜ¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¡£3°Ì¤Þ¤Ç¤¬CSP12ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
²¦¼ÔLegit¤Ï¾¡Éé½ê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£µ¨½é¹õÀ±¤«¤é34Æü¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡£ÉáÃÊ¤è¤ê½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼TAKUMI¤Ï¡Ö½àÈ÷¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤·¤è¤¦¡¢¤³¤³¤ò¤³¤¦Ä¾¤½¤¦¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê¤³¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
2½µ´ÖÁ°¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬´°À®¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥¯¥íÉôÊ¬¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆñÅÙ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£Æñ¤·¤¹¤®¤Æ¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÌµÆñ¤Ë¤¹¤ë¤È¡ØÃÖ¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡Ù¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÊý¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤â¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÊÑ¹¹¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¯¥í¤È¥¨¡¼¥¹1ch¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
R4¤Ç8ROCKS¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢TAKUMI¤ÏR5¤ò·ç¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é½Ð¾ì¤ò»Ö´ê¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï1ch¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´ÂÎ¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£
ËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤¬Æ°²è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÃå¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜÈÖ°Ê¾å¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÀÚ¤ìÌ£¤Ë¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÏ¢ÇÔ¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
3µ¨Ï¢Â³¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤Î¾¡Éé´ª¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚBLOCK HYPE¤Î·ë²Ì¡Û¡Ê¿ô»ú¤Ï¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë
1st Match : Medical Conciege I¡Æmoon¡û¡Ì54.4¡Ý45.6¡Í¡üLDH SCREAM
2nd Match: CyberAgent Legit¡û¡Ì56.6¡Ý43.4¡Í¡üdip BATTLES
3th Match¡§avexROYALBRATS¡û¡Ì59.0¡Ý41,0¡Í¡üKOSE 8ROCKS
4th Match¡§List::X¡û¡Ì55.7¡Ý44.3¡Í¡üBenefit one MONOLIZ
MVD¡§avex ROYALBRATS¡¿JUMPEI
½ç°Ì¡áCSP¡¡¥¹¥³¥¢
1°Ì¡¡¢¤CyberAgent Legit¡á12 327.1
2°Ì¡¡¢¤Medical Conciege I¡Æmoon¡á12 275.6
3°Ì¡¡¢§KOSE 8ROCKS¡á12 255.6¡¡
4°Ì¡¡¡¡dip BATTLES¡á6 266.2
5°Ì¡¡¢¤List::X¡á6 225.0
6°Ì¡¡¢¤avex ROYALBRATS¡á6 223.7
7°Ì¡¡¢§LDH SCREAM¡á3 220.1
8°Ì¡¡¡¡Benefit one MONOLIZ¡á3 206.7
VIBE¤â3¥Á¡¼¥à¤¬CSP12ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
KADOKAWA DREAMS¤¬FULLCAST RAISERZ¤ÎÏ¢¾¡¤ò»ß¤á¤¿¡£
DYM MESSENGERS¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼D.LEAGUE¡×CanDoo¤¬¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿SEGA SAMMY LUX¤ò3ÅÀº¹¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê2°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
4°Ì¤ÇÄÉÁö¤¹¤ëCHANGE RAPTURES¤ÏÎä¤ä¤ê¤È¤·¤¿¡£¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÃÏÅÀ¤«¤é¡¢¤éHaruto¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¡¢Â¤ò³ê¤é¤»¤ÆÍî²¼¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬±éµ»¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤·¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÌÚ¤Î´´¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¡£Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎM¡õAsouken QUANTS¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥ê¡¼¥À¡¼YUYA¤âMVD¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ïºòµ¨¤ÎCS·è¾¡¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤¬Âå¤ï¤ê¡¢YUYA¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿MiYU¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Æ¤â¡¢ÂÀ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯´´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
À¿¼Â¤ÊYUYA¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿2Ê¬15ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
KD¤ËÇÔ¤ì¤¿RAISERZ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4Ï¢¾¡¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤ÎÉü³è¤ÏD.LEAGUE¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ë¡£
Á°Ìë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇTINY TWIGGZ¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¤¬¡Öº£Æü½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¡ôD.LEAGUE¤È¡ØX¡Ù¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥ê¡¼¥°ÁðÁÏ´ü¤«¤é¤Î¿Íµ¤¼Ô¤â¡¢5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
100Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ëSNS¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Èà¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤ÊÑ´é°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¡£
³«Ëë¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤¬Â³¤¡¢1ÅÙ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¿Í¤ò°ú¤¹þ¤àÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡£
¤â¤Ã¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¡Ö¡ôD.LEAGUE¡×¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Àï¤¤¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼¡²óROUND.6¡Ö¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚBLOCK VIBE¤Î·ë²Ì¡Û¡Ê¿ô»ú¤Ï¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë
1st Match¡§LIFULL ALT¡ÝRYHTHM¡û¡Ì60.6¡Ý39.4¡Í¡üValuence INFINITIES
2nd Match¡§CHANGE RAPTURES¡û¡Ì64.6¡Ý35.4¡Í¡üM¡õA SOUKEN QUANTS
3th Match¡§DYM MESSENGERS¡û¡Ì51.5¡Ý48.5¡Í¡üSEGA SAMMY LUX
4th Match¡§KADOKAWA DREAMS¡Ì55.8¡¼44.2¡ÍFULLCAST RAISERZ
MVD¡§CHANGE RAPTURES¡¿YUYA
½ç°Ì¡áCSP¡¡¥¹¥³¥¢
1°Ì¡¡¡¡FULLCAST RAISERZ¡á12 297.5
2°Ì¡¡¡¡DYM MESSENGERS¡á12 287.3
3°Ì¡¡¡¡KADOKAWA DREAMS¡á12 270.0
4°Ì¡¡¡¡CHANGERAPTURES¡á9 247.4
5°Ì¡¡¢¤LIFULL ALT¡ÝRHYTHM¡á6 242.4
6°Ì¡¡¢§Valuence INFINITIES¡á3 232.85
7°Ì¡¡¢§SEGA SAMMY LUX¡á3 230.5
8°Ì¡¡¡¡M¡õA SOUKEN QUANTS¡á3 193.05
