¡¡£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç£ÖÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÂåÉ½¼ç¾¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î·ü°ÆºàÎÁ¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£×£Â£Ã³«ËëÁ°¤Ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡Ê¡á¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ë½Ð¾ì¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÁ´£¹»î¹ç¤ÎºÇ½é¤Î£´¡Á£µ»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò±¦Íã¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïºò²Æ¤Ë±¦ÏÓ¶þ¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ò´µ¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÏÓ¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë£±½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÈà¤Î±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç¤Î£¶²ó¤Þ¤Ç±¦Íã¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Î£¹»î¹ç¤Î¤¦¤Á£´¡Á£µ»î¹ç¤ÏÈà¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬£×£Â£Ã¤Ç£¹²ó¤Þ¤Ç¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÎãÇ¯¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬£³·î£±Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òÎ¥¤ì¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î±¦Íã¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ÂÁ´¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é£×£Â£Ã¤Ç¤ÏËüÁ´¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£