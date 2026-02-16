¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´ü¤Ë²Ö¹¾²Æ¼ù¡¦°ð³À¹¥¡¦ÀÐÌÓæÆÌï¡¦¾®ÌîÍ§¼ù¤¬»²Àï¡õ¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´ü¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍËÆü1»þ30Ê¬¡Ë¤¬¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢°ð³À¹¥¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤Î»ØÆ³¥³¡¼¥ÁÌò¤Ç½Ð±é¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç1°Ì¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÂè48²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×¤Ë¤ÆÁí¹çÉôÌçÅù¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¡£2027Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2´ü¤è¤êÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î»ØÆ³ÀìÌç¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡¦µûÊ¥æÆÌò¤ò²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢¿·³ã¸©¤Î½½ÆîÄ®¥ì¥¤¥¯FSC½êÂ°¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦°¡ÃëÈþ¶êÌò¤ò°ð³À¹¥¡¢Æ±¤¸½½ÆîÄ®¥ì¥¤¥¯FSC¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç»Ê¤Î¸µ¥¯¥é¥Ö¥á¥¤¥È¤Î³ûÀîÞ«Ê¿Ìò¤òÀÐÌÓæÆÌï¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¤¢¤ê·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇòÄ»¼îÆáÌò¤ò¾®ÌîÍ§¼ù¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡²Ö¹¾¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÇ®¤µ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÈþ¶ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀÐÌÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¾®Ìî¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤Ä¤Ä¡¢¼îÆá¤ÎÅÐ¾ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´ü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË25»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þ¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£²Ö¹¾²Æ¼ù
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÇ®¤µ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µûÊ¥¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦Ç®¤¯¤Æ»þ¤Ë¸ÉÆÈ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì´¤ËÄ©¤ßÇº¤àÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸øÊ¿¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤Î¿¼¤µ¤È¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î±ü¹Ô¤¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤È°Â¿´´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤³¤Î»Å»ö¤¬¿´¤«¤é¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¶µ¤¨»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡Ø³Ú¤·¤à¿´¡Ù¤ÈÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ø¤ï¤«¤ê°×¤µ¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤¹¤ë¿ÍÃ£¤¹¤Ù¤Æ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¡¢µûÊ¥¤È¶¦¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£°ð³À¹¥
¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë³§¤Î»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¶ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈþ¶êÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ë¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ç³§¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÀÐÌÓæÆÌï
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ûÀîÞ«Ê¿¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2´ü¤«¤éÅÐ¾ì¡¢À¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÞ«Ê¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÌîÍ§¼ù
ÇòÄ»¼îÆáÌò¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤È¡¢ÀèÀ¸¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁ¡ºÙ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ®Ã×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ë¡¢ÉÔí¿¤Ë¤â¡Ø³¨¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ù¤È¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°¤Êò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤Ä¤Ä¡¢¼îÆá¤ÎÅÐ¾ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
