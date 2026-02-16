¥É¥ë±ß£±£µ£³¡¥£±£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¸£·£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï153.10¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1870¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥É¥ë±ß¤¬152.62¤«¤é153.25¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1859¤«¤é1.1878¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¤¸¤Æ¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¤À¤¬¡¢¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æー¥í¥É¥ë¤Î²¼¤²Éý¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¥æー¥í±ß¤¬181.13¤«¤é181.80¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÇä¤êÍ¥Àª¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°8:50È¯É½¤ÎÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®ÊóÃÍ¤¬¡¢Á°´üÈæÇ¯Î¨+0.2¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ+1.6¡ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ò¸åÂà¤µ¤»¡¢±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þ¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÈÆü¶ä¶âÍ»À¯ºöÀµ¾ï²½¤Î´Ö¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
USD/JPY¡¡153.12¡¡EUR/USD¡¡1.1868¡¡EUR/JPY¡¡181.72
