¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï£±£¶Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À£¸Æü¤Î½°±¡Áª¸å¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤«¤é³ÕÆâ¶¨ÎÏ¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µÈÂ¼»á¡£½°±¡Áª°ÊÁ°¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Æâ³Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤È»Å»ö¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤â¶¦Í¤ò¤·¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¸øÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¤âÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÌò°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâ³Õ¶¨ÎÏ¤Ë°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£