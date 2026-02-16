¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜµòÃÏŽ¥µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨ WBC¶¯²½»î¹ç¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Ø
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¶Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î¿Í¹©¼Ç¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¹©¼Ç¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï£±£¸Ç¯°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¡££²·î£±£´Æü¤«¤é²þ½¤¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£¸Æü¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥ß¥º¥Î¼Ò¤Î¡ÖMS Craft Baseball Turf¡×¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç±ï¼è¤ê¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¥Ù¡¼¥¹¼þ¤ê°Ê³°¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¡££³·î£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê´Ú¹ñÂåÉ½¡½ºå¿ÀÀï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ë¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£