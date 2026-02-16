¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤¬21Ç¯°ÊÍè¤ÎÊá¼êÄ©Àï¡¡Âç´Ø¤Î½÷Ë¼Ìò¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼Î©¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢£²£±Ç¯°ÊÍè¤ÎÊá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆÃ¼é¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£Âç´Ø¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¼õ¤±¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë½É¼Ë¤ÎÉô²°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿·ª¸¶¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÌ¤Îý¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ø¤â¤·¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ï¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£³»î¹ç¼é¤Ã¤Æ°ÊÍè¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´¶³Ð¡©¡¡¼ã´³¤É¤³¤í¤«¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¤Î¥¼¥í¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂç´Ø¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÅÐÈÄ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼Î©¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Æ»¶ñ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ß¥Ã¥È¤â³¤Ìî¤é¤Î¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¡¡
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤Ïº¸É¨¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤ÎÂç¤±¤¬¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎÅª¤ËÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö´ðÁÃÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÌ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¨¤â¹ø¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤¤¼Á¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÏÎÌ¤è¤ê¼Á¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼¡²ó¤Ï£±£¹Æü¤«¤é¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÎÊá¼êÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤À¡£