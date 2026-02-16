SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡¢²È¹ØÆþ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Á²»³Ú´Ñ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë´Ý»³Î´Ê¿
¡¡Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß»á¤¬¡¢´Ý»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÀ±¡×¤È»ØÅ¦¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤Î¼ýÏ¿¤ÎÆü¤Ë´Ý»³¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¥¸¥à¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¡Ä¤·¤«¤â¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤é¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤ÎÀ±¡×¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÎÀ±¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿å¤ÎÀ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡£¿å¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¡¢²¶¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤ä¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀê¤¤¤ÏÂ³¤¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¡ü¡ü¶è¤ÎÀ±Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£À±»á¤Ë¡Ö²È¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡Ä¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤â¤¦¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢¤â¤¦¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤â¤í¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Á²»³Ú´Ñ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë´Ý»³Î´Ê¿
¡¡Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß»á¤¬¡¢´Ý»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÀ±¡×¤È»ØÅ¦¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤Î¼ýÏ¿¤ÎÆü¤Ë´Ý»³¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¥¸¥à¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¡Ä¤·¤«¤â¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤é¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀê¤¤¤ÏÂ³¤¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¡ü¡ü¶è¤ÎÀ±Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£À±»á¤Ë¡Ö²È¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡Ä¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤â¤¦¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢¤â¤¦¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤â¤í¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£