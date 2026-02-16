ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¡ÈÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡É¡ÖÃ»´ü¡¦°ì³ç¡¦¤¹¤°¤ËÇä¤ë¤Ç¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëCBC¡¿TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡¸å1¡§55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸«»ö¤Ë¡ÖR-1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á
¡¡¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¹±Îã¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§49¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á³Ø¹»¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¹â¹»¤ÇÅê»ñÉô¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èºòº£¤Î¤ª¶â¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÍ¤é¤Î»þ¤Ï°ìÀÚ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÇ¯¶Ì¤ÏÃù¶â¤·¤È¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤»¤ÐÊ¡Íø¤Î¸ú²Ì¤Ç¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¡¢Ä¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡£¤³¤ì¤òÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È´Þ¤ß¤Î¤¢¤ë¸À¤¤Êý¤ÇÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃ»´ü¡¦°ì³ç¡¦¤¹¤°¤ËÇä¤ë¤Ç¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ä¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡£¤³¤ì¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤¤Î¤¦15Æü¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸«»ö¤Ë¡ÖR-1¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á
¡¡¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¹±Îã¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§49¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á³Ø¹»¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¹â¹»¤ÇÅê»ñÉô¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èºòº£¤Î¤ª¶â¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÍ¤é¤Î»þ¤Ï°ìÀÚ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÇ¯¶Ì¤ÏÃù¶â¤·¤È¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤»¤ÐÊ¡Íø¤Î¸ú²Ì¤Ç¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤¤Î¤¦15Æü¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£