µð¿Í¡¦ºäËÜ¡¢Éü³è¤Ø²÷²»¶Á¤«¤¹¡¡ÅÄÃæ¾¡¢Â§ËÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡º£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¡¢Æ°¤¤ËÉ½¤ì¤ë¡£Éü³è¤ò´ü¤¹µð¿Í¤ÎºäËÜ¤¬16Æü¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÃæÈô¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡¢Â§ËÜ¤«¤é¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ò±Ô¤¯ÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¡£¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡Ö·ë²Ì¤â½Ð¤¿¤·¡¢½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÓÏ½¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤È¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂÐÀï¡£1µå¤Ç¾¡Éé¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇï¼ê¤ÇÎ¾¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£Â§ËÜ¤«¤é¤ÎÆóÎÝÂÇ¤â°ì¿¶¤êÌÜ¡£Î¾Åê¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¸å¤ËºäËÜ¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»2447°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ëÄ¶°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤â¶áÇ¯¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ºòµ¨¤Ï62»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä8ÎÒ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£