¡¡ÇÐÍ¥¡¦»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê72¡Ë¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¤Ç¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÉã¡É¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤ªÊè¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ÈÉÓÆþ¤ê¤Î¤ª¼ò¤¬1ËÜ¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÇÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î15²ó´÷¡×¤ÈËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡ÖÂçºå¤Ë¤ªÊè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»û¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤Ï¤ªÊè»²¤ê¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»°ÅÄÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾Í¥¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç²¸¿Í¡£¿Íµ¤»þÂå·à¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡×¤ÇÆ£ÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃæÂ¼¼ç¿å¤ËÂÐ¤·¡¢»°ÅÄÂ¼¤Ï¼ã¤»¦¤·²°¡¦½¨¤òÇ®±é¡£°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢±éµ»·Ð¸³¤ÎÀõ¤«¤Ã¤¿»°ÅÄÂ¼¤Ë¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤äµ»½Ñ¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯ÅÁ¼ø¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Þ¤á¡¢»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¶á¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤¿¡£»°ÅÄÂ¼¤Ï¸åÇ¯¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÅÄÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦15²ó´÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡£¤¤¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸æÆó¿Í¡¢É¬»¦¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È²óÁÛ¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£