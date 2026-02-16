·ëÀ®50¼þÇ¯¤Î¥´¥À¥¤¥´¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï72ºÐ¤Ë¡ª¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ä¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢¥´¥À¥¤¥´¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬À¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥À¥¤¥´¡£·ëÀ®50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï72ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿46Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸µ¡¹¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼µÈÌî¤È¥¿¥±¥«¥ï¥æ¥¥Ò¥Ç¤Ç¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤Ø¼¡¡¹¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ø¥¬¥ó¥À¡¼¥é¡Ù¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Í¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Åö»þ¤Ï³¤³°¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1980Ç¯¤Ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï²Æì¸ø±é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£²Æì¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¤Ç¡¢³Æ¼«±¿Æ°¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£