¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¡©°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤Î°ÍÍê¤Ï³¹°ÆÆâ¡ª¡©¡¿±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë1¡Ê5¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Î¹¾ðË¤«¤Ê²¹Àô³¹¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÅò²Ï¸¶¤ÇÊØÍø²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤àÌçÌî½¼¡Ê¤«¤É¤Î¤ß¤Ä¤ë¡Ë¡£¥¿¥Ð¥³¤ò¤¿¤·¤Ê¤àÈà¤Ë¤Ï¡¢ßî¤é¤¹±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¿Í¤ÎÈë¤á¤¿¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤òË´¤¯¤·¤¿Ï·ÉØ¿Í¤Î¹Ó¤ì¤¿Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¡¢Åìµþ¤«¤éÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¿Èþ¾¯½÷¤Î³¹°ÆÆâ¡ÄÅò²Ï¸¶¤ÎÄ®¤ËÊë¤é¤¹½ý¤ò¶»¤ËÊú¤¯¿Í¡¹¤«¤é¤Î°ÍÍê¡£ÊØÍø²°¤µ¤ó¡¦ÌçÌî¤Ï¤½¤Î°ÍÍê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÈë¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´ßËÜ¼·»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë 1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á´ßËÜ ¼·»Ò¡¿¡Ø±ì¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë 1¡Ù