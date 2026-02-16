Fractal DesignÀ½PC¥±¡¼¥¹¡ÖNorth¡×¤Ë¹õ°ì¿§¤Î¡ÖMomentum Edition¡×¡¢¹âÎäµÑ¡ßÌÚºà¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥¢¥¹¥¯¤«¤é¡¢Fractal DesignÀ½¤ÎPC¥±¡¼¥¹¡ÖNorth¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖNorth Momentum Edition¡×¡ÖNorth XL Momentum Edition¡×¤Î2À½ÉÊ¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£½¾Íè¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¹õÀ÷¤á¥ª¡¼¥¯ºà¤È¥À¡¼¥¯¥¢¥í¥¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¡£¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¡¿¥Õ¥ë¥¿¥ï¡¼¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤³ÈÄ¥À¤ÈÎäµÑÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹õÀ÷¤á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¡¼¥¯¥¢¥í¥¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ²¤¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏ©Àþ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±Õ¾½¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡ÊLCP¡ËÀ½¥Ö¥ì¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÂÑµ×¡¦¹â¸úÎ¨¤Î¡ÖMomentum 12/14¡×¥Õ¥¡¥ó3´ð¤òÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LCP¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¹âÀÇ½¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢¹âÂ®²óÅ¾»þ¤Ç¤â·Á¾õÊÑ·Á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Äã¿¶Æ°¡¦Äã¥Î¥¤¥º¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£¶õÎä¡¦¿åÎä¤É¤Á¤é¤Î¹½À®¤Ç¤âÎäµÑ¸úÎ¨¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎNorth Momentum Edition¤Ï¡¢ºÇÂç355mm¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¡£ÇØÌÌ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï30mm¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¹â¤¤³ÈÄ¥À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ãþÂÎ¤Ç¡¢¹õ·Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡Âç¤¤ÊPC¹½À®¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¿¥ï¡¼·¿¤ÎNorth XL Momentum Edition¡£ºÇÂç413mm¤ÎÂç·¿GPU¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë360mm¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë420mm¤ÎÂç·¿¿åÎä¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£E-ATX¤äÇØÌÌ¥³¥Í¥¯¥¿¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜµ¤¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HDD¥È¥ì¥¤¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤ÇÅÅ¸»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÉô¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸«¤¿ÌÜ¤äÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ë¥¿¥Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¡¼¥¹³Æ½ê¤Ë¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥À¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ù¥ë¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¡£PC½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿Momentum Edition¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ÇÉ¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥ï¡¼¤ÇËÜ³Ê¿åÎä¹½À®¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡üÌÚºà¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¿·¤·¤¤¡ª ¹õÀ÷¤á¥ª¡¼¥¯ºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤ë³°´Ñ
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹õÀ÷¤á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¡¼¥¯ºà¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¡¼¥¯¥¢¥í¥¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ²¤¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏ©Àþ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±Õ¾½¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡ÊLCP¡ËÀ½¥Ö¥ì¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÂÑµ×¡¦¹â¸úÎ¨¤Î¡ÖMomentum 12/14¡×¥Õ¥¡¥ó3´ð¤òÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LCP¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¹âÀÇ½¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢¹âÂ®²óÅ¾»þ¤Ç¤â·Á¾õÊÑ·Á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Äã¿¶Æ°¡¦Äã¥Î¥¤¥º¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£¶õÎä¡¦¿åÎä¤É¤Á¤é¤Î¹½À®¤Ç¤âÎäµÑ¸úÎ¨¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎNorth Momentum Edition¤Ï¡¢ºÇÂç355mm¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¡£ÇØÌÌ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï30mm¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¹â¤¤³ÈÄ¥À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ãþÂÎ¤Ç¡¢¹õ·Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡Âç¤¤ÊPC¹½À®¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¿¥ï¡¼·¿¤ÎNorth XL Momentum Edition¡£ºÇÂç413mm¤ÎÂç·¿GPU¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë360mm¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë420mm¤ÎÂç·¿¿åÎä¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£E-ATX¤äÇØÌÌ¥³¥Í¥¯¥¿¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜµ¤¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HDD¥È¥ì¥¤¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤ÇÅÅ¸»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÉô¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸«¤¿ÌÜ¤äÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ë¥¿¥Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¡¼¥¹³Æ½ê¤Ë¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥À¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ù¥ë¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¡£PC½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿Momentum Edition¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ÇÉ¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥ï¡¼¤ÇËÜ³Ê¿åÎä¹½À®¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£