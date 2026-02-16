º£µ¨2·åÃ£À®¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×Éâ¾å¤Î¸åÆ£·¼²ð¡ª¡¡¸½ÃÏÉ¾²Á¤â¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡×
¡¡15Æü¤Î¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥àÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHBVL¡Ù¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ÈÂÐÀï¡£GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤äCBÃ«¸ý¾´¸ç¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤éÆüËÜ¿Í6Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢°ì»þ¤Ï2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢40Ê¬¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òFW¸åÆ£·¼²ð¤¬·è¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤ËMF»³ËÜÍý¿Î¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3¡Ý2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¥´¡¼¥ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó10ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¸åÆ£¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHBVL¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¤¬À¸¤ó¤À¡È¼ã¤ÅÀ¼è¤ê²°¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã«¸ý¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëÉ¾²ÁÅÀ¡Ø7¡Ù¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ö¼«¿È¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò·è¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß2°Ì¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢Àè¤Ëº£Àá¤ò¾Ã²½¤·¤¿Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾å°Ì6¥¯¥é¥Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£²¾¤ËPO1¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¸åÆ£·¼²ð¤¬PKÃÆ¤Çº£µ¨10ÅÀÌÜ
Á°È¾45+1Ê¬¡¢#¸åÆ£·¼²ð Áª¼ê¤ÎPKÀ®¸ù¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¶¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï1️⃣-2️⃣¡£ pic.twitter.com/92TrqzCK3I— ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó🇯🇵¸ø¼°🟡 (@STVV_JP) February 15, 2026